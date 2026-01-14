İngiltere’de iş dünyası güveni geriledi

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in kasım sonundaki bütçesinin ardından daha da kötüleşti.

ICAEW anketine göre iş dünyası güven endeksi dördüncü çeyrekte -11,1'e düştü.

Söz konusu seviye, 2022 sonundan bu yana kaydedilen en düşük değer olurken, üçüncü çeyrekteki -7,3 seviyesinin de belirgin şekilde altında kaldı.

Güven art arda altı çeyrektir düşüş kaydediyor.

Firmaların yüzde 64'ü vergiyi artan bir sorun olarak görürken, işletmelerin yarısı düzenlemelerden endişe duyuyor. Buna karşılık ihracatçı firmalar arasında güven artışı dikkat çekerken, satış beklentileri de önümüzdeki aylara ilişkin iyileşme sinyali verdi.

Anket, 8 Ekim-11 Aralık döneminde 1.000 muhasebeciyle yapıldı.