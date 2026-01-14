CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere’de iş dünyası güveni geriledi

İngiltere’de iş dünyası güveni geriledi

İngiltere ve Galler Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü'nün (ICAEW) anketine göre, İngiliz işletmelerin güveni 2025 yılının sonunda son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Oluşturma Tarihi 14 Ocak 2026 09:46

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in kasım sonundaki bütçesinin ardından daha da kötüleşti.

ICAEW anketine göre iş dünyası güven endeksi dördüncü çeyrekte -11,1'e düştü.

Söz konusu seviye, 2022 sonundan bu yana kaydedilen en düşük değer olurken, üçüncü çeyrekteki -7,3 seviyesinin de belirgin şekilde altında kaldı.

Güven art arda altı çeyrektir düşüş kaydediyor.

Firmaların yüzde 64'ü vergiyi artan bir sorun olarak görürken, işletmelerin yarısı düzenlemelerden endişe duyuyor. Buna karşılık ihracatçı firmalar arasında güven artışı dikkat çekerken, satış beklentileri de önümüzdeki aylara ilişkin iyileşme sinyali verdi.

Anket, 8 Ekim-11 Aralık döneminde 1.000 muhasebeciyle yapıldı.

İlginizi Çekebilir
ABD’de küçük işletmelerin ekonomiye bakışı iyileşti ABD’de küçük işletmelerin ekonomiye bakışı iyileşti 13 Ocak 2026 14:50
Umman’da ’Küresel Finans Merkezi’ kurulacak Umman'da 'Küresel Finans Merkezi' kurulacak 13 Ocak 2026 14:09
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 13 Ocak 2026 13:32
Demir cevherinde fiyatlar geriledi: Çinli üreticilerin marjları baskı altında Demir cevherinde fiyatlar geriledi: Çinli üreticilerin marjları baskı altında 13 Ocak 2026 13:17
Almanya’da tarım ürünleri üretici fiyatları geriliyor Almanya'da tarım ürünleri üretici fiyatları geriliyor 13 Ocak 2026 13:02
Japonya’da erken seçim beklentileri ile yen düşüşe geçti Japonya'da erken seçim beklentileri ile yen düşüşe geçti 13 Ocak 2026 11:25
Kakao fiyatlarında düşüş sürüyor Kakao fiyatlarında düşüş sürüyor 13 Ocak 2026 11:06
Brent petrolün varili 63,81 dolar Brent petrolün varili 63,81 dolar 13 Ocak 2026 10:03
MicroStrategy, Bitcoin almayı sürdürüyor MicroStrategy, Bitcoin almayı sürdürüyor 13 Ocak 2026 09:58
Fitch’ten ’Bitcoin’ uyarısı Fitch'ten 'Bitcoin' uyarısı 13 Ocak 2026 09:54
IIF: Aralık ayında Türkiye’ye güçlü yabancı portföy girişi oldu IIF: Aralık ayında Türkiye’ye güçlü yabancı portföy girişi oldu 13 Ocak 2026 09:46
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 13 Ocak 2026 09:39
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.385,6100 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12385,61 Yüksek 12385,61
Açılış
43,1823 Değişim 0,0258 Son veri saati:
Düşük 43,1476 Yüksek 43,1734
Açılış
50,3364 Değişim 0,0657 Son veri saati:
Düşük 50,255 Yüksek 50,3207
Açılış
6.429,5480 Değişim 81,006 Son veri saati:
Düşük 6358,722 Yüksek 6439,728
Açılış
125,3104 Değişim 6,9091 Son veri saati:
Düşük 120,2011 Yüksek 127,1102
Açılış
BİST En Aktif Hisseler