CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya'dan faiz artışı sürecek mi?

Japonya'dan faiz artışı sürecek mi?

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, uygun koşullar oluştuğunda faiz artırımı yapma niyetlerinin sürdüğünü ifade etti.

Oluşturma Tarihi 14 Ocak 2026 09:58

Başbakan Sanae Takaichi'nin gelecek ay erken seçim yapacağına dair artan spekülasyonlar sonrası ilk kez açıklama yapan Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, "Beklentiler gerçekleşirse, ekonomide ve enflasyondaki iyileşmeye paralel olarak faizleri artırmaya ve parasal gevşemede ayarlamalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Çoğu ekonomist, BOJ'un 23 Ocak'taki politika toplantısında faizlerde değişiklik yapmayacağını, ancak bir sonraki artışın Haziran'da olabileceğini öngörüyor. Takaichi'nin önümüzdeki hafta parlamentoyu feshedip erken seçim çağrısı yapması bekleniyor. Başbakanın yeni dönemi daha genişlemeci mali politikalar için kullanabileceği beklentisiyle hisse senetleri yükselirken, tahviller ve yen değer kaybetti.

Yen, Japon mali otoritelerinin Temmuz 2024'teki son müdahalesinden bu yana en düşük seviyeye gerileyerek dolar karşısında 159,20 civarında işlem gördü. Bu değer kaybı, ithalat maliyetlerini artırarak enflasyonist baskıları yükseltiyor ve Ueda'nın yüzde 2 enflasyon hedefini zorlaştırıyor.

Tokyo'da düzenlenen Japonya Bölgesel Bankalar Birliği konferansında konuşan Ueda, "Ücretler ve enflasyon kademeli olarak artmaya devam edecek. Uygun parasal gevşeme ayarlamaları, hedeflenen fiyat istikrarını sağlayıp ekonomimizin uzun vadeli büyümesini destekleyecek" ifadelerini kullandı.

Geçen ay BOJ, gösterge faiz oranını yüzde 0,75'e çıkararak 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştırdı. Gözlemciler genellikle faiz artışlarının her altı ayda bir gerçekleşmesini beklerken, bazıları zayıf yenenin sonraki hamlelerin hızlanmasına neden olabileceğini belirtiyor.

İlginizi Çekebilir
ABD’de küçük işletmelerin ekonomiye bakışı iyileşti ABD’de küçük işletmelerin ekonomiye bakışı iyileşti 13 Ocak 2026 14:50
Umman’da ’Küresel Finans Merkezi’ kurulacak Umman'da 'Küresel Finans Merkezi' kurulacak 13 Ocak 2026 14:09
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 13 Ocak 2026 13:32
Demir cevherinde fiyatlar geriledi: Çinli üreticilerin marjları baskı altında Demir cevherinde fiyatlar geriledi: Çinli üreticilerin marjları baskı altında 13 Ocak 2026 13:17
Almanya’da tarım ürünleri üretici fiyatları geriliyor Almanya'da tarım ürünleri üretici fiyatları geriliyor 13 Ocak 2026 13:02
Japonya’da erken seçim beklentileri ile yen düşüşe geçti Japonya'da erken seçim beklentileri ile yen düşüşe geçti 13 Ocak 2026 11:25
Kakao fiyatlarında düşüş sürüyor Kakao fiyatlarında düşüş sürüyor 13 Ocak 2026 11:06
Brent petrolün varili 63,81 dolar Brent petrolün varili 63,81 dolar 13 Ocak 2026 10:03
MicroStrategy, Bitcoin almayı sürdürüyor MicroStrategy, Bitcoin almayı sürdürüyor 13 Ocak 2026 09:58
Fitch’ten ’Bitcoin’ uyarısı Fitch'ten 'Bitcoin' uyarısı 13 Ocak 2026 09:54
IIF: Aralık ayında Türkiye’ye güçlü yabancı portföy girişi oldu IIF: Aralık ayında Türkiye’ye güçlü yabancı portföy girişi oldu 13 Ocak 2026 09:46
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 13 Ocak 2026 09:39
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.385,6100 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12385,61 Yüksek 12385,61
Açılış
43,18 Değişim 0,0283 Son veri saati:
Düşük 43,1476 Yüksek 43,1759
Açılış
50,344 Değişim 0,0747 Son veri saati:
Düşük 50,255 Yüksek 50,3297
Açılış
6.425,6290 Değişim 81,006 Son veri saati:
Düşük 6358,722 Yüksek 6439,728
Açılış
124,7697 Değişim 6,9091 Son veri saati:
Düşük 120,2011 Yüksek 127,1102
Açılış
BİST En Aktif Hisseler