Japonya'dan faiz artışı sürecek mi?

Başbakan Sanae Takaichi'nin gelecek ay erken seçim yapacağına dair artan spekülasyonlar sonrası ilk kez açıklama yapan Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, "Beklentiler gerçekleşirse, ekonomide ve enflasyondaki iyileşmeye paralel olarak faizleri artırmaya ve parasal gevşemede ayarlamalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Çoğu ekonomist, BOJ'un 23 Ocak'taki politika toplantısında faizlerde değişiklik yapmayacağını, ancak bir sonraki artışın Haziran'da olabileceğini öngörüyor. Takaichi'nin önümüzdeki hafta parlamentoyu feshedip erken seçim çağrısı yapması bekleniyor. Başbakanın yeni dönemi daha genişlemeci mali politikalar için kullanabileceği beklentisiyle hisse senetleri yükselirken, tahviller ve yen değer kaybetti.

Yen, Japon mali otoritelerinin Temmuz 2024'teki son müdahalesinden bu yana en düşük seviyeye gerileyerek dolar karşısında 159,20 civarında işlem gördü. Bu değer kaybı, ithalat maliyetlerini artırarak enflasyonist baskıları yükseltiyor ve Ueda'nın yüzde 2 enflasyon hedefini zorlaştırıyor.

Tokyo'da düzenlenen Japonya Bölgesel Bankalar Birliği konferansında konuşan Ueda, "Ücretler ve enflasyon kademeli olarak artmaya devam edecek. Uygun parasal gevşeme ayarlamaları, hedeflenen fiyat istikrarını sağlayıp ekonomimizin uzun vadeli büyümesini destekleyecek" ifadelerini kullandı.

Geçen ay BOJ, gösterge faiz oranını yüzde 0,75'e çıkararak 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştırdı. Gözlemciler genellikle faiz artışlarının her altı ayda bir gerçekleşmesini beklerken, bazıları zayıf yenenin sonraki hamlelerin hızlanmasına neden olabileceğini belirtiyor.