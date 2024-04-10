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ECB için faiz indiriminde odak noktası ücret gelişmeleri olacak

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indiriminde ücret gelişmelerine ilişkin verilerin banka yetkililerinin odağında olacağı belirtiliyor.

Oluşturma Tarihi 10 Nisan 2024 11:16

Son Güncelleme Tarihi 10 Nisan 2024 11:16

Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ilk faiz indirimine haziran ayında gidebileceğine işaret ederken, ücret gelişmelerine ilişkin verilerin banka yetkililerinin odağında olacağını kaydetti.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, mart ayına ilişkin enflasyon verilerinin beklentilerin biraz altında gerçekleşse de ECB'nin enflasyon konusunda net bir bilgi vermesi için muhtemelen henüz çok erken olduğunu belirtti.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın ECB'nin enflasyon hedefine ulaşılacağından emin olabilmesi için özellikle ücret gelişmeleri konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunu açıkça belirttiğini ifade eden Houte, bu verilerden bazılarının mayıs ayında açıklanacağını aktardı.

Houte, ECB'nin önceki toplantısında faiz indirimi olasılığının tartışılmadığının unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, aynı zamanda son ekonomik anketlerin de iyiye gittiğini ve acil faiz indirimine gerek olmadığını gösterdiğini dile getirdi.

Bu sebepten dolayı ECB'nin faiz oranlarını nisan ayında sabit bırakacağı öngörüsünde bulunan Houte, ECB Yönetim Konseyi'nde artan sayıda üyenin nisan toplantısında ilk faiz indiriminin zamanlamasını tartışmak isteyeceğinin açık göründüğünü söyledi.

Houte, ''Basın toplantısında, Lagarde muhtemelen haziran ayında faiz indirimi için kapıyı açık bırakacak.'' dedi.

''ECB ÜCRET BASKILARININ HAFİFLEDİĞİ KONUSUNDA KANIT GÖRMEK İSTEYEBİLİR''

Natixis Avrupa Makroaraştırma Başkanı Dirk Schumacher de Avro Bölgesi'nde mart ayına ilişkin enflasyonun yüzde 2,4 seviyesine gerilemesine karşın nisan ayında beklemede kalacağı öngörüsünde bulundu.

Bunun yerine, ECB'nin ücret baskısının hafiflediğine dair daha fazla kanıt görmesi gerektiği yönündeki uzun süredir savunduğu görüşünü tekrar edebileceğini kaydeden Schumacher, bu kapsamda hizmet enflasyonunun devam ettiğinin de vurgulanabileceğini aktardı.

Schumacher, '' ECB'nin temel senaryosunun haziran ayında faiz indirimi döngüsünün başlamasıyla tutarlı kaldığına dair bazı ipuçları vermesini de bekliyoruz.'' yorumunu yaptı.

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Marco Wagner, ECB'nin nisan ayı toplantısında faiz oranlarını sabit bırakabileceğini belirtti.

ECB yetkililerinin muhtemelen ücret eğilimlerine ilişkin daha fazla veriyi ve haziran toplantısında sunulacak yeni tahminleri bekleyeceklerini ifade eden Wagner, ECB'nin muhtemelen haziran ayında faiz oranlarının düşürülebileceğine dair sinyaller verebileceğini aktardı.

Wagner, 2025'in ilkbaharına kadar ECB'nin 4 faiz indirimi yapabileceğini kaydetti.

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