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DoubleLine Capital'in CEO'su Gundlach ABD'de resesyon bekliyor

DoubleLine Capital'in CEO'su Jeffrey Gundlach, bu yıl içinde ABD'de bir resesyon beklediğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 24 Mayıs 2024 08:38

Son Güncelleme Tarihi 24 Mayıs 2024 08:38

DoubleLine Capital'in CEO'su Jeffrey Gundlach, yüksek faiz oranlarının ABD'li tüketiciler ve şirketler üzerinde baskı oluşturması nedeniyle bu yıl içinde ABD'de bir resesyon beklediğini söyledi.

Artan kredi kartı temerrütleri ve zayıflayan perakende satış verileri gibi ABD ekonomisinde sorun olduğuna dair sinyallerin, ekonomik daralma olasılığının enflasyonist bir toparlanma riskinden daha yakın olduğunu gösterdiğini söyledi.

Gundlach, "Ortalıkta çok sayıda resesyon sinyali var" dedi. "Enflasyonist bir havadan çok resesyonist bir hava var" dedi.

"KESİNLİKLE EN KÖTÜSÜ"

Sık sık 'tahvil kralı' olarak adlandırılan Gundlach, şirketlerin borç temerrütlerinin artmasını beklediği için kurumsal borç piyasasının üç C dereceli şirket tahvilleri ve özel kredi yatırımları gibi en riskli kısımlarından uzak durduğunu söyledi.

Özellikle özel kredilerle ilgili olarak, özel piyasalarda kamu borç piyasalarından daha yüksek getiri arayan yatırımcıların, keskin bir ekonomik yavaşlama durumunda likit olmayan varlıklarla sıkışıp kalma riskini taşıdığını vungulayan Gundlach, "Şu anda özel kredinin kamu kredisinden daha iyi göründüğü hiçbir faktör yok. Daha riskli, aynı getiriye sahip değil, kesinlikle en kötüsü" dedi.

Öte yandan DoubleLine, artan ABD borç seviyeleri ve yüksek faiz oranlarının neden olduğu artan devlet faiz borcu ödemelerine ilişkin endişelere rağmen, ABD devlet borçlarına yoğun bir şekilde maruz kaldığını söyledi. Gundlach, "Stratejilerimizde şu anda hiç olmadığı kadar çok Hazine tahvilimiz var. Sadece en düşük kuponlu Hazine tahvillerini almak gibi çılgınca bir fikrim var, çünkü çok düşük kuponlu bir Hazinem varsa yeniden yapılandırılma konusunda endişelenmeme gerek yok. Federal hükümetin Hazine borcunu yeniden yapılandırmak zorunda kalabileceğinden endişe ediyorum." dedi.

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