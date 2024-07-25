CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Talep endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti

Talep endişeleri petrol fiyatlarını yükseltti

Orta Doğu'da ateşkes beklentileri ve dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in petrol talebine ilişkin endişeler sonrasında Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,14 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 25 Temmuz 2024 10:01

Son Güncelleme Tarihi 25 Temmuz 2024 10:01

Dün 82,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 81,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Orta Doğu'da ateşkes beklentileri ve dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

Pazar günü İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea'nın liderliğindeki heyetin, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması müzakereleri için bugün Doha'ya gideceği bildirilmişti.

Ateşkes ihtimali, piyasalardaki arz endişelerini hafifletiyor.

Geçen hafta açıklanan Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti. Ülkenin petrol talebine ilişkin belirsizlik, ithalat ve rafineri faaliyetlerinin de düşük seyredeceği endişelerini besliyor.

Öte yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüş ise fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3 milyon 700 bin varil, benzin stokları ise yaklaşık 5 milyon 600 bin varil azaldı.

Stoklardaki düşüş, ülkede talebin yüksek seyrettiğine işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,31 ile 83,61 dolar aralığının direnç, 81,01 ile 79,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de maaş artışları %4,9’da kaldı İngiltere'de maaş artışları %4,9'da kaldı 24 Temmuz 2024 08:41
Küresel çip ekipmanı üreticilerinin Çin’deki gelir payı iki katına çıktı Küresel çip ekipmanı üreticilerinin Çin'deki gelir payı iki katına çıktı 24 Temmuz 2024 08:39
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı 25 Temmuz 2024 10:02
Küresel piyasalar negatif seyrediyor Küresel piyasalar negatif seyrediyor 25 Temmuz 2024 09:28
Spot Ether ETF’lerinde 1 milyar doların üzerinde işlem gerçekleşti Spot Ether ETF'lerinde 1 milyar doların üzerinde işlem gerçekleşti 24 Temmuz 2024 08:36
API petrol stoklarındaki düşüş 19,4 milyon varile ulaştı API petrol stoklarındaki düşüş 19,4 milyon varile ulaştı 24 Temmuz 2024 08:33
Rusya’da benzin ihracatı ağustosta tekrar yasaklanacak Rusya'da benzin ihracatı ağustosta tekrar yasaklanacak 23 Temmuz 2024 16:42
Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 11,1 milyar lira borçlandı Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 11,1 milyar lira borçlandı 23 Temmuz 2024 15:10
Rusya Çin’e petrol sevkiyatını artırmak istiyor Rusya Çin'e petrol sevkiyatını artırmak istiyor 23 Temmuz 2024 16:38
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 24 Temmuz 2024 13:15
Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 3,7 trilyon liraya ulaştı Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 3,7 trilyon liraya ulaştı 23 Temmuz 2024 13:21
Brent petrolde küresel talep endişesi yaşanıyor Brent petrolde küresel talep endişesi yaşanıyor 23 Temmuz 2024 09:47
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
999,89
%-0,0106
BORSA
998,04
%-0,1964
EURO
997,57
%-0,2432
DOLAR
996,34
%-0,3658
ALTIN
987,10
%-1,2905
BORSA
1.136,02
%13,6015
EURO
1.134,07
%13,407
DOLAR
1.298,54
%29,8544
ALTIN
1.020,67
%2,0668
BORSA
1.164,65
%16,4648
EURO
1.145,15
%14,515
DOLAR
1.375,56
%37,5555
ALTIN
1.641,55
%64,1549
BORSA
1.799,70
%79,9697
EURO
1.754,61
%75,4611
DOLAR
2.323,96
%132,3959
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler