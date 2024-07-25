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Fitch Ukrayna'nın notunu C'ye düşürdü

Fitch Ratings Ukrayna'nın notunu C'ye düşürdüğünü açıkladı.

Oluşturma Tarihi 25 Temmuz 2024 08:57

Son Güncelleme Tarihi 25 Temmuz 2024 09:06

Fitch Ratings yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yüksek borcunu ve Rusya ile uzayan savaşı gerekçe göstererek notunu CC'den C'ye düşürdüğünü duyurdu.

Fitch, Ukrayna hükümetinin 22 Temmuz'da bazı Eurobond sahipleriyle yaptığı yeniden yapılandırma anlaşmasının ardından Ukrayna'nın "temerrüt benzeri bir sürece" girdiğini söyledi.

Derecelendirme kuruluşu, "Fitch, tahvil sahipleriyle yeniden yapılandırma anlaşması tamamlanana kadar ülkenin 1 Ağustos'ta vadesi dolacak 2026 Eurobond kuponu da dahil olmak üzere dış ticari borcunu ödemeyeceğini bekliyor" dedi.

Fitch, savaşın 2024 boyunca ve 2025'e kadar devam etmesini beklediğini ve her iki tarafta da "taviz verme isteğine dair bir işaret olmadığını" ekledi.

Kuruluş, gelecekte "bir tür çözüm" beklediğini ancak "dondurulmuş bir çatışmanın" sürdürülebilir bir barış anlaşmasından daha olası olduğunu da sözlerine ekledi.

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