Ifo, Almanya için büyüme beklentisini düşürdü

Merkezi Münih'te bulunan Ifo, Alman ekonomisine ilişkin sonbaharda paylaştığı 2025, 2026 ve 2027'yi kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı.

Buna göre enstitü, bu yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 0,2'den 0,1'e düşürdü.

Ifo, ekonominin 2026 ve 2027'de sırasıyla yüzde 0,8 ve 1 büyümesini bekliyor. Bu yıllar için önceki tahminlere göre 0,5 puanlık düşüş dikkati çekti.

ABD'nin gümrük vergileri, Alman ihracat sektörünü etkilemeye devam ederken, Ifo tahminlerine göre, yüksek gümrük vergileri bu yıl büyümeyi 0,3 puan, 2026'da ise 0,6 puan düşürecek.

Ülkede geçen yıl yüzde 2,2 ve kasımda ise yüzde 2,4 olan yıllık enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 2,2 olması, 2026'da ise yüzde 2'de kalması beklenirken 2027'de yüzde 2,3'e ulaşması öngörülüyor.

Ifo raporunda, ülkede işsiz sayısının bu yıl geçen yıla göre hafif artarak 2 milyon 787 binden 2 milyon 948 bine yükseleceği ve gelecek yıl 2 milyon 951 bine çıkacağı tahmin edildi.

İşsizlik oranının 2025'te yüzde 6'dan 6,3'e yükseleceği, 2026'da yüzde 6,3'te kalacağı öngörülen raporda, istihdam edilen kişi sayısının bu yıl 45 milyon 987 binden 45 milyon 976 bine ineceği tahminlerine yer verildi.

Ifo, kamu sektörünün geçen yıl 118,8 milyar avro olan bütçe açığının, bu yıl 101,1 milyar avroya inmesi, gelecek yıl yeniden 151,8 milyar avroya yükselmesini bekliyor.

Geçen yıl 249,7 milyar avro olan cari işlemler fazlasının bu yıl 209,7 milyar avroya ineceği öngörülen raporda, söz konusu fazlanın 2026'da 199,2 milyar avroya düşeceği tahminine yer verildi.

EKONOMİ YAPISAL DEĞİŞİMDEN GEÇİYOR

Enstitünün raporunda, "Alman ekonomisi, karbonsuzlaşma, dijitalleşme, demografik değişiklikler ve jeopolitik karışıklıkların şekillendirdiği köklü bir yapısal değişimden geçiyor." yorumu yapıldı.

Ülke ekonomisinin diğer ülkelere kıyasla, inovasyon ve yeni iş modelleri yoluyla yavaş ve yüksek maliyetle uyum sağlamaya çalıştığına yer verilen raporda, "Almanya, yapısal değişimden daha fazla etkilenmektedir çünkü en çok etkilenen imalat sektörü makroekonomik açıdan büyük önem taşımaktadır ve demografik değişim daha belirgindir." denildi.

Raporda, "Buna ek olarak, Almanya'da üretim süreçleri genel olarak ve özellikle de startup süreçleri, bürokratik ve altyapısal engeller nedeniyle yapısal olarak engellenmektedir. Makroekonomik açıdan bakıldığında, yapısal değişim hem önümüzdeki yıllarda potansiyel üretim artış hızındaki yavaşlamaya hem de son birkaç yıl için potansiyel üretimin aşağı yönlü revizyonuna yansımaktadır. Bu durum, ekonomide toparlanma imkanlarını önemli ölçüde azalttı." değerlendirmesinde bulunuldu.

GÜMRÜK VERGİLERİ KÜRESEL TİCARETİ ZORLUYOR

Küresel ekonomiye yönelik değerlendirmelerin yer aldığı raporda, küresel ekonominin bu yıl ABD'nin gümrük vergisi politikasının etkisi altında kaldığı aktarıldı.

Raporda, "Yeni ticaret politikası rejiminin ana hatları giderek netleşiyor ve belirsizlik azalıyor ancak gümrük vergilerinin etkileri önümüzdeki aylarda da hissedilecek ve küresel ekonomideki büyümeyi yavaşlatacaktır." ifadesine yer verildi.

Küresel ekonominin 2025 ile 2027 arasında yıllık ortalama yüzde 2,5 büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü raporda, küresel ticaretin gümrük vergilerinin öne çekme etkisiyle bu yıl güçlü bir büyüme kaydedeceği ve 2026'da ortalama olarak hafif düşüş yaşayacağı tahmin edildi.

Ifo'nun raporunda, ABD'de, bazı yüksek gümrük vergilerinin kademeli olarak tüketici fiyatlarına yansıtılacağı ve fiyat etkilerinin değer zincirleri boyunca yayılacağına dikkat çekildi.

Raporda, "Yapay zeka alanındaki ivme, önümüzdeki dönemde de bir süre devam edecek gibi görünüyor." denildi.

Jeopolitik çatışmaların büyüme tahminlerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğuna vurgu yapılan raporda, "Tahminlere ilişkin belirsizlik, özellikle Çin'in küresel ekonomideki yeni rolü nedeniyle değişen küresel üretim ve talep yapısından kaynaklanmaktadır. ABD'nin gümrük vergisi politikası da riskler oluşturmaya devam etmektedir." ifadesi yer aldı.

ALMAN BÜROKRASİSİ ENGELLİYOR

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman ekonomisi, inovasyon ve yeni iş modelleri yoluyla yapısal dönüşüme ancak yavaş ve büyük maliyetlerle uyum sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Wollmershaeuser, Alman şirketlerin, özellikle startupların, bürokrasi ve eski altyapı nedeniyle engellendiğini de belirtti.