CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem ECB'den küçük bankalar için daha basit kural önerisi

ECB'den küçük bankalar için daha basit kural önerisi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na, banka düzenlemelerinin basitleştirilmesi, ancak bunun sermaye gereksinimleri düşürülmeden yapılması önerisinde bulunacağını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 11 Aralık 2025 17:12

Son Güncelleme Tarihi 11 Aralık 2025 17:13

ECB'den yapılan açıklamada, AB Komisyonu'na 2008 küresel finansal krizden sonra oluşturulan karmaşık banka düzenlemelerinin basitleştirilmesinin önerileceği belirtildi.

Önerilerin merkez bankası başkanlarından oluşan bir uzmanlar komisyonu tarafından geliştirildiği aktarılan açıklamada, söz konusu öneriler arasında sermaye gevşetme tedbirlerinin yer almadığı kaydedildi.

Açıklamada, önerilerin, Avro Bölgesi'nde bankaların potansiyel şoklara karşı bulundurması gereken sermaye tamponlarının sayısını azaltmaya odaklandığı, ancak bunun sermaye gereksinimleri düşürülmeden yapılmasını öngördüğü vurgulandı.

ECB'nin önerilerinin, küçük bankalar için daha az rutin zorunlu raporlama veya tüm bankaların belirlemesi gereken belirli temel rakamların hesaplanmasının basitleştirilmesi gibi kolaylıklar sağlayacağı aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
ABD’nin bütçe açığı kasım ayında geriledi ABD'nin bütçe açığı kasım ayında geriledi 11 Aralık 2025 08:55
Hong Kong, faizi 25 baz puan indirdi Hong Kong, faizi 25 baz puan indirdi 11 Aralık 2025 08:41
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 10 Aralık 2025 16:53
ECB Başkanı Lagarde: Büyüme tahminleri yükselebilir ECB Başkanı Lagarde: Büyüme tahminleri yükselebilir 10 Aralık 2025 16:43
ABD’de mortgage başvuruları arttı ABD’de mortgage başvuruları arttı 10 Aralık 2025 15:55
Almanya’da yenilenebilir enerjinin payı artacak Almanya'da yenilenebilir enerjinin payı artacak 10 Aralık 2025 14:11
Amazon’dan Hindistan’a dev yatırım planı: 35 milyar doları aşacak Amazon'dan Hindistan’a dev yatırım planı: 35 milyar doları aşacak 10 Aralık 2025 13:29
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 10 Aralık 2025 13:15
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 10 Aralık 2025 12:25
Bankalardan yapay zeka uyarısı: İstihdamı azaltabilir Bankalardan yapay zeka uyarısı: İstihdamı azaltabilir 10 Aralık 2025 10:32
Borsada yön yukarı! İşte en çok yükselen hisseler Borsada yön yukarı! İşte en çok yükselen hisseler 10 Aralık 2025 10:08
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 10 Aralık 2025 10:16
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler