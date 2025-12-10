ECB Başkanı Lagarde: Büyüme tahminleri yükselebilir

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Financial Times Global Boardroom etkinliğinde yaptığı açıklamada, 20 üyeli Euro Bölgesi'nin ABD'nin gümrük vergisi hamlelerine beklenenden daha dayanıklı kaldığını ifade etti. Lagarde, Avrupa Birliği'nin bu adımlara karşılık vermediğini, euronun değer kaybetmediğini ve iş gücü piyasasının güçlü seyrini sürdürdüğünü vurguladı.

Lagarde, "Son ekonomik projeksiyonlarımızda yukarı yönlü bazı revizyonlar yapmıştık. Aralık ayında da benzer bir güncelleme yapmamız mümkün görünüyor" dedi.

Policymaker'lar, ekonomik dayanıklılığın etkisiyle, borçlanma maliyetlerinin öngörülebilir bir süre sabit kalabileceğine giderek daha fazla inanıyor. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 artışla önceki tahminin üzerinde gerçekleşti.

Litvanya Merkez Bankası Başkanı Gediminas Simkus ise çarşamba günü yaptığı değerlendirmede, daha fazla faiz indiriminin gerekli olmadığını belirtti. AMB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel da yatırımcıların bir sonraki adımın faiz artırımı olabileceği yönündeki beklentilerinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bu açıklamalar, yatırımcıların Frankfurt merkezli Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek yıl bir faiz indirimi beklememesine neden oldu.

Lagarde, ekonominin "potansiyeline oldukça yakın" seyrettiğini belirterek, "Geçmişte yüzde 2 seviyesine yakın enflasyon oranımız ve orta vadeli projeksiyonlarımızla birlikte, güçlü bir konumda olduğumuzu yineleyebilirim" dedi.

Ayrıca Lagarde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Euro Bölgesi'nde sadece enflasyonla değil, ekonomik büyüme ve istihdamla da ilgilenen yeni bir para politikası yaklaşımı çağrısına da yanıt verdi. Başkan, mevcut para politikası çerçevesinin AMB'ye büyüme, istihdam, inovasyon, verimlilik ve iklim değişikliği gibi başlıklarda da politika geliştirme imkânı sunduğunu vurguladı.