Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kaybederek 11.168,89 puana indi.

Oluşturma Tarihi 09 Aralık 2025 13:17

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,61 puan ve yüzde 0,18 azalışla 11.168,89 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 55,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,77 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok düşen ise yüzde 0,88 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerine ve Fed yetkililerinden gelebilecek açıklamalara çevrilirken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 puanın destek, 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

