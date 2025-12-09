Rusya'da bütçe açığı 4,3 trilyon rubleye çıktı

Rusya Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkenin bütçe gelirlerinin yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 32,9 trilyon ruble seviyesine yükseldiği belirtildi.

BÜTÇE AÇIĞI 4,3 TRİLYON RUBLE

Söz konusu dönemde bütçe giderlerinin ise yüzde 12,5 artarak 37,2 trilyon rubleye çıktığına işaret edilen açıklamada, bütçe açığının da 4,3 trilyon rubleye ulaştığı kaydedildi.

PETROL VE GAZ GELİRLERİ 8 TRİLYON

Açıklamada, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin 24,9 trilyon ruble, petrol ve doğal gaz gelirlerinin de 8 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,6 seviyesinde bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu oranın bu yıl sonu itibarıyla yüzde 2,6'ya ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Rusya'da bütçe giderleri özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli oranda artış kaydetti.

Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlar da ülkenin petrol ve doğal gazda Avrupa pazarını önemli oranda kaybetmesine yol açtı.