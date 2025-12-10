BM küresel ticarette büyüme bekliyor

CANLI BORSA
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel ticaretin 2025'te, geçen yıla göre yüzde 7 büyüyeceğini ve 35 trilyon doları aşarak rekor yenileyeceğini öngörüyor.

10 Aralık 2025

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), aralık ayına ilişkin yılın son küresel ticaret güncelleme raporunu açıkladı.

Raporda, yeni verilerin, jeopolitik gelişmelere rağmen küresel ticaretin 2025'in ikinci yarısında da büyümeyi sürdürdüğünü gösterdiğine işaret edilerek, büyümenin yılın son çeyreğinde de devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Küresel ticaretinin yılın 3. çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdüğüne yer verilen raporda, küresel ticaretin 2025'in genelinde, geçen yıla göre yüzde 7 büyümeyle (2,2 trilyon dolar artış) 35 trilyon doları aşarak rekor yenileyeceği öngörüsünde bulunuldu.

Raporda, fiyatlarda önemli bir değişim yaşandığı aktarılarak, malların pahalılaşması nedeniyle ticaret değerlerinin iki çeyrek boyunca artmasının ardından fiyatların artık düşmesinin beklendiğine işaret edildi.

UNCTAD raporunda, "Sonuç olarak 2025 sonunda küresel ticaretteki artış, fiyat artışlarından ziyade hacim artışından kaynaklanıyor. Bu durum, enflasyonun azalmasına rağmen talebin istikrarlı olduğuna işaret ediyor. İmalat sektörü, özellikle elektronik sektörü, küresel ticarette büyümenin ana motoru olmaya devam ederken, enerji ve otomotiv sektörleri geride kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, ticaret dengesizliklerinin yüksek seviyelerde seyrettiği ve jeopolitik parçalanmanın ticaretteki akışları yeniden şekillendirdiği, dost ve yakın ülkelerden tedarikin yeniden güçlendiği belirtildi.

Raporda, gelecek yıl için global faaliyetlerin yavaşlaması, artan borçlar, yüksek ticaret maliyetleri ve süregelen belirsizliklerin performans üzerinde baskı oluşturması nedeniyle küresel ticarette büyümenin zayıflayacağı öngörüldü.

