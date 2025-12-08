Hazine, 33,9 milyar lira borçlandı

CANLI BORSA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği bono ihalesiyle 33 milyar 874,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Oluşturma Tarihi 08 Aralık 2025 16:19

Son Güncelleme Tarihi 08 Aralık 2025 16:36

İhalede, 6 ay (189 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 36,53, bileşik faiz yüzde 39,72 oldu.

Nominal teklifin 77 milyar 827,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 28 milyar 284,1 milyon lira, net satış 23 milyar 774,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 17 milyar 320,1 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede toplam 33 milyar 874,7 milyon lira borçlandı.

