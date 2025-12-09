Kevin Hassett: FED, faiz kararı verirken verileri takip etmeli

Mayıs ayında görev süresi sona erecek olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçmesi muhtemel isimlerden biri olarak gösterilen Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, merkez bankasının faiz kararlarını ekonomik verilere dayanarak alması gerektiğini belirtti.

CNBC'ye konuşan Hassett, "Fed başkanının sorumluluğu, verileri takip etmek, gerektiğinde adımlar atmak ve neden o şekilde hareket ettiğini kamuoyuna açıklamaktır. 'Önümüzdeki altı ay şunu yapacağım' demek ise oldukça sorumsuz bir tutum olur" dedi.

2026'ya kadar kaç kez faiz indirimi yapılması gerektiği sorulduğunda ise, Hassett net bir sayı vermekten kaçınarak, "Önemli olan verileri izlemek ve ona göre hareket etmektir" yanıtını verdi.

Öte yandan küresel piyasalar, Fed'in bu hafta açıklayacağı yılın son faiz kararını bekliyor. Bloomberg anketine göre ekonomistlerin medyan beklentisi 25 baz puanlık bir indirime gidilmesi yönünde. ABD Başkanı Donald Trump ise Fed'i ve özellikle Powell'ı faiz indirimlerinde yetersiz kalmakla eleştirerek, merkez bankası üzerindeki etkisini artırmanın yollarını arıyor.

Hassett, "Başkan Powell'ın da benimle aynı görüşte olduğunu düşünüyorum; faiz oranlarının temkinli biçimde ve veriler doğrultusunda bir miktar daha düşürülmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. FOMC üyelerinin yaklaşan faiz kararında görüş ayrılığı içinde olduğunu belirten Hassett, Powell'ın, politika yapıcıların tutumunu vadeli işlem piyasalarındaki beklentilere yaklaştırmayı başardığını ifade etti.

Pazartesi itibarıyla vadeli işlemler, çarşamba günü 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimalini neredeyse kesin olarak gösteriyordu.

Ancak swap piyasalarında, geçen haftaya kıyasla 2026 yılına ilişkin faiz indirimi beklentileri zayıfladı. Şu anda yıl sonuna kadar yalnızca iki çeyrek puanlık indirim öngörülüyor ve bu, cuma gününe göre yaklaşık 5 baz puan daha düşük.

ABD tahvil piyasasının yıl başından bu yana ciddi bir toparlanma gösterdiğini belirten Hassett, 2025 başından itibaren düşen getirileri hatırlatarak, mevcut dalgalanmanın Fed'in bu toplantıda alacağı karar ve vereceği mesaj konusundaki belirsizlikle bağlantılı olabileceğini dile getirdi.