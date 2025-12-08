Fitch'ten 2026 uyarısı: Jeopolitik riskler yüksek!

Asya-Pasifik ülkeleri, 2026'ya genel olarak sağlam ekonomik tamponlarla girerken, küresel ticaret gerilimlerinin artması ve Çin ekonomisindeki yavaşlama, yeni riskleri gündeme getiriyor.

Fitch Ratings'in "Asia-Pacific Sovereigns Outlook 2026" raporuna göre, ABD'nin uyguladığı tarifeler ve Çin'deki büyüme kaybı, bölgenin ticaret performansını olumsuz etkileyebilecek başlıca faktörler arasında yer alıyor. Teknoloji dışı ihracatta belirgin bir zayıflama beklenirken, yapay zekâ temelli ticaretin bölgeyi desteklemeye devam etmesi öngörülüyor; ancak bu alandaki büyümenin de ivme kaybetmesi muhtemel görünüyor.

Rapora göre Çin ekonomisinin büyüme oranı, 2025'teki yüzde 4,8 seviyesinden 2026'da yüzde 4,1'e gerileyecek. Bu yavaşlamada emlak sektöründeki süregelen kriz, zayıf iç talep ve kalıcı düşük enflasyon baskıları temel etkenler arasında yer alıyor.

Asya-Pasifik ülkelerinin yaklaşık yarısında mali dengelerde bir toparlanma öngörülse de, sosyal yardımlar ve istihdam destekleri nedeniyle bütçe disiplininin sınırlı kalacağı belirtiliyor. Bu durumun etkisiyle, kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2024'te yüzde 46,8, 2025'te yüzde 49,1 ve 2026'da yüzde 50,1'e yükseleceği tahmin ediliyor.

2026 yılı boyunca jeopolitik risklerin yüksek seviyede kalması bekleniyor. 2025'te birçok Asya ülkesinde hayat pahalılığı, yolsuzluk iddiaları ve genç işsizliği gibi nedenlerle yaşanan protestoların yeni yılda da tekrar gündeme gelebileceği öngörülüyor.

Fitch'e göre, bölgedeki ülkelerin çoğunun kredi notu görünümü "durağan" seviyesinde bulunuyor. Ancak, siyasi belirsizlikler ve ekonomik büyümedeki zayıflama nedeniyle Tayland'ın kredi görünümü "negatif" olarak korunuyor. Öte yandan Çin'in kredi notunun 2025'te düşürüldüğü, Pakistan ve Özbekistan'ın ise not artışı yaşayan ülkeler arasında yer aldığı belirtiliyor.