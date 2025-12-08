CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fitch'ten 2026 uyarısı: Jeopolitik riskler yüksek!

Fitch'ten 2026 uyarısı: Jeopolitik riskler yüksek!

Fitch Ratings'e göre; Asya-Pasifik bölgesi, 2026 yılına sağlam ekonomik tamponlarla giriyor. Ancak Çin’deki büyüme ivmesinin zayıflaması, ABD'nin uyguladığı tarifeler ve artan jeopolitik gerilimler; ticaret dengeleri ile borç yapıları üzerinde baskı oluşturacak. Bu durum, kamu borçlarında artışa ve toplumsal huzursuzluk risklerinde yükselişe neden olarak bölgeyi daha kırılgan bir yıla taşıyacak.

Oluşturma Tarihi 08 Aralık 2025 14:36

Asya-Pasifik ülkeleri, 2026'ya genel olarak sağlam ekonomik tamponlarla girerken, küresel ticaret gerilimlerinin artması ve Çin ekonomisindeki yavaşlama, yeni riskleri gündeme getiriyor.

Fitch Ratings'in "Asia-Pacific Sovereigns Outlook 2026" raporuna göre, ABD'nin uyguladığı tarifeler ve Çin'deki büyüme kaybı, bölgenin ticaret performansını olumsuz etkileyebilecek başlıca faktörler arasında yer alıyor. Teknoloji dışı ihracatta belirgin bir zayıflama beklenirken, yapay zekâ temelli ticaretin bölgeyi desteklemeye devam etmesi öngörülüyor; ancak bu alandaki büyümenin de ivme kaybetmesi muhtemel görünüyor.

Rapora göre Çin ekonomisinin büyüme oranı, 2025'teki yüzde 4,8 seviyesinden 2026'da yüzde 4,1'e gerileyecek. Bu yavaşlamada emlak sektöründeki süregelen kriz, zayıf iç talep ve kalıcı düşük enflasyon baskıları temel etkenler arasında yer alıyor.

Asya-Pasifik ülkelerinin yaklaşık yarısında mali dengelerde bir toparlanma öngörülse de, sosyal yardımlar ve istihdam destekleri nedeniyle bütçe disiplininin sınırlı kalacağı belirtiliyor. Bu durumun etkisiyle, kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2024'te yüzde 46,8, 2025'te yüzde 49,1 ve 2026'da yüzde 50,1'e yükseleceği tahmin ediliyor.

2026 yılı boyunca jeopolitik risklerin yüksek seviyede kalması bekleniyor. 2025'te birçok Asya ülkesinde hayat pahalılığı, yolsuzluk iddiaları ve genç işsizliği gibi nedenlerle yaşanan protestoların yeni yılda da tekrar gündeme gelebileceği öngörülüyor.

Fitch'e göre, bölgedeki ülkelerin çoğunun kredi notu görünümü "durağan" seviyesinde bulunuyor. Ancak, siyasi belirsizlikler ve ekonomik büyümedeki zayıflama nedeniyle Tayland'ın kredi görünümü "negatif" olarak korunuyor. Öte yandan Çin'in kredi notunun 2025'te düşürüldüğü, Pakistan ve Özbekistan'ın ise not artışı yaşayan ülkeler arasında yer aldığı belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor 05 Aralık 2025 10:32
Brent petrolün varili 63,03 dolar Brent petrolün varili 63,03 dolar 05 Aralık 2025 10:03
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 05 Aralık 2025 10:00
Petrolde ateşkes ve arz etkisiyle yükseliş sürüyor Petrolde ateşkes ve arz etkisiyle yükseliş sürüyor 05 Aralık 2025 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 05 Aralık 2025 09:32
Çin’de gölge bankacılık geri döndü: Yerel yönetimler yüksek faizli krediye yöneliyor Çin’de gölge bankacılık geri döndü: Yerel yönetimler yüksek faizli krediye yöneliyor 05 Aralık 2025 09:27
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 05 Aralık 2025 09:12
Kevin Hassett’ten Fed için faiz tahmini Kevin Hassett'ten Fed için faiz tahmini 05 Aralık 2025 09:09
Fitch’ten Türk bankacılığına 2026 için temkinli bakış: Görünüm ’nötr’ Fitch'ten Türk bankacılığına 2026 için temkinli bakış: Görünüm 'nötr' 05 Aralık 2025 07:59
ABD’den Lukoil’in Rusya dışındaki benzin istasyonlarına geçici yaptırım muafiyeti ABD'den Lukoil'in Rusya dışındaki benzin istasyonlarına geçici yaptırım muafiyeti 05 Aralık 2025 07:55
ABD’de işten çıkarma sayısı 2020’den bu yana en yüksek seviyede! ABD’de işten çıkarma sayısı 2020'den bu yana en yüksek seviyede! 05 Aralık 2025 07:52
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 04 Aralık 2025 16:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler