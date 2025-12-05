Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor

CANLI BORSA
Asya borsalarında, Japonya hariç pozitif bir seyir izlenirken, Japon tahvil piyasasındaki hareketler ülke endekslerinin negatif ayrışmasında etkili oluyor.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) 19 Aralık'ta açıklayacağı faiz kararı öncesinde, faiz artırım beklentileriyle yükselen devlet tahvili getirilerinin politika normalleşme sürecini bozma riski taşıması BoJ'un işini zorlaştırıyor.

BoJ'un faiz oranlarını artırma politikası daha yüksek tahvil getirileri ve zaten durgun olan ekonomiyi daha da yavaşlatma riskini beraberinde getirirken, enflasyona yönelik riskler de ülkedeki temel makroekonomik sorun olarak öne çıkıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un aralık ayında faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 91 seviyesine ulaşırken, yatırımcıların Japon ekonomisindeki ikilemi fiyatlamasıyla ülke pay piyasaları satıcılı seyrediyor.

Öte yandan, bölgede açıklanan makroekonomik veri akışı da yakından takip ediliyor. Japonya'da hanehalkı harcamaları ekim ayında yıllık bazda yüzde 3 düşüşle beklentilerin altında gerçekleşirken, ekim ayına ilişkin öncü endeks 110 ile öngörüleri geride bıraktı.

Çin tarafında ise yarı iletken üreticisi "Moore Threads"in halka arz olmasının ardından yüzde 500 artışla işlem görmesi dikkati çekti.

HİNDİSTAN MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ

Hindistan Merkez Bankası (RBI), bugün temel repo faiz oranını beklentilere paralel olarak 25 baz puan düşürerek yüzde 5,25'e çekti. Bankadan yapılan açıklamada, manşet enflasyonun önemli ölçüde azaldığını ve özellikle olağanüstü ılımlı seyreden gıda fiyatları nedeniyle önceki tahminlerden daha düşük seyretmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

Hem ana hem de çekirdek enflasyon görünümündeki olumlu görünümün büyüme ivmesini desteklemek için politika alanı sağladığı aktarılan açıklamada, bankanın 25 baz puan indirime gitmesine karar verildiği bildirildi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,03 düşüşle 50.503 puana gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,78 artışla 4.100 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,70 değer kazancıyla 3.902 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 artışla 26.104 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 85.663 puanda seyrediyor.

