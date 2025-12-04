CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı geriledi

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 809 bin 999 liraya düştü.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2025 16:55

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 690 bin lira, en yüksek 5 milyon 823 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 azalışla 5 milyon 809 bin 999 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 835 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 222 milyon 324 bin 301,95 lira, işlem miktarı ise 730,26 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 629 milyon 894 bin 207,31 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 5.835.000,00 4.210,90
En Düşük 5.690.000,00 4.146,60
En Yüksek 5.823.000,00 4.262,50
Kapanış 5.809.999,00 4.255,00
Ağırlıklı Ortalama 5.804.287,36 4.230,77
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.222.324.301,95
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 730,26
Toplam İşlem Adedi 42

İlginizi Çekebilir
ABD’de mortgage başvuruları azaldı ABD'de mortgage başvuruları azaldı 03 Aralık 2025 15:50
İngiltere’den Ukrayna’nın enerji altyapısına ek destek İngiltere'den Ukrayna'nın enerji altyapısına ek destek 03 Aralık 2025 14:54
Avro Bölgesi’nde üretici fiyatları arttı Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları arttı 03 Aralık 2025 14:31
Avro Bölgesi’nde bileşik PMI 30 ayın zirvesinde Avro Bölgesi'nde bileşik PMI 30 ayın zirvesinde 03 Aralık 2025 13:53
Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı 03 Aralık 2025 13:41
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 03 Aralık 2025 13:26
AB, Rusya’dan gaz alımını 2027’de sona erdirecek AB, Rusya'dan gaz alımını 2027'de sona erdirecek 03 Aralık 2025 13:05
Çin büyüme hedefini korumaya hazırlanıyor Çin büyüme hedefini korumaya hazırlanıyor 03 Aralık 2025 11:46
Almanya otomotiv sektöründe güven azaldı Almanya otomotiv sektöründe güven azaldı 03 Aralık 2025 11:44
OpenAI, Gemini 3 rekabeti için tüm enerjisini ChatGPT’ye harcayacak OpenAI, Gemini 3 rekabeti için tüm enerjisini ChatGPT’ye harcayacak 03 Aralık 2025 11:11
Çin’den İran petrolüne talep artışı: Alımlar hızlandı Çin’den İran petrolüne talep artışı: Alımlar hızlandı 03 Aralık 2025 11:05
UNCTAD: Küresel büyüme gerileyebilir, finansal sistem uyum sağlamalı UNCTAD: Küresel büyüme gerileyebilir, finansal sistem uyum sağlamalı 03 Aralık 2025 10:23
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler