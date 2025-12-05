CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Petrolde ateşkes ve arz etkisiyle yükseliş sürüyor

Petrolde ateşkes ve arz etkisiyle yükseliş sürüyor

Petrol, Ukrayna’da ateşkes olasılığı ve küresel arz fazlasına dair beklentilerin etkisiyle iki günlük yükselişini sürdürerek yukarı yönlü seyrine devam etti.

Oluşturma Tarihi 05 Aralık 2025 09:35

Petrol fiyatları, yatırımcıların Ukrayna'da olası bir ateşkese ve küresel arz fazlasındaki artışa yönelik değerlendirmeleriyle iki günlük yükseliş trendini sürdürdü.

Brent petrol, önceki gün yüzde 0,9 oranında değer kazanmasının ardından varil başına 63 doların üzerinde işlem görmeye devam etti. ABD ham petrolü ise 60 dolar seviyelerinde dengelendi. Ukraynalı yetkililer, Florida'da gerçekleşecek yeni müzakere turuna katılmaya hazırlanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD destekli barış planında bazı maddeleri kabul edilemez bulduğunu açıkladı.

Piyasa oyuncuları, bu müzakerelerin anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini yakından takip ediyor. Olası bir uzlaşı, Rusya'ya yönelik yaptırımların gevşetilmesini ve ülkenin petrol ihracatında artış yaşanmasını gündeme getirebilir.

Öte yandan arz fazlası, küresel petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Suudi Aramco, Arab Light türü ham petrolün Ocak fiyatını 2021'den bu yana en düşük seviyeye çekmeye hazırlanırken, Kanada menşeli petrol fiyatlarında da sert düşüşler gözlemlendi.

İlginizi Çekebilir
Dünya Bankası uyardı: Finansman açığı 50 yılın zirvesinde! Dünya Bankası uyardı: Finansman açığı 50 yılın zirvesinde! 04 Aralık 2025 09:31
Petrol fiyatlarında jeopolitik gerginlik etkili oldu Petrol fiyatlarında jeopolitik gerginlik etkili oldu 04 Aralık 2025 09:22
Çin Merkez Bankası’ndan yuan hamlesi: Kur sabitlemesi beklentilerin üzerinde Çin Merkez Bankası'ndan yuan hamlesi: Kur sabitlemesi beklentilerin üzerinde 04 Aralık 2025 09:18
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 04 Aralık 2025 09:13
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 04 Aralık 2025 08:26
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 03 Aralık 2025 16:53
ABD’de özel sektör istihdamı kasımda geriledi ABD'de özel sektör istihdamı kasımda geriledi 03 Aralık 2025 16:27
ABD’de mortgage başvuruları azaldı ABD'de mortgage başvuruları azaldı 03 Aralık 2025 15:50
İngiltere’den Ukrayna’nın enerji altyapısına ek destek İngiltere'den Ukrayna'nın enerji altyapısına ek destek 03 Aralık 2025 14:54
Avro Bölgesi’nde üretici fiyatları arttı Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları arttı 03 Aralık 2025 14:31
Avro Bölgesi’nde bileşik PMI 30 ayın zirvesinde Avro Bölgesi'nde bileşik PMI 30 ayın zirvesinde 03 Aralık 2025 13:53
Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı 03 Aralık 2025 13:41
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler