Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri azaldı

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz gelirlerinin, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 azalarak 531 milyar rubleye (yaklaşık 6,9 milyar dolar) gerilediğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 03 Aralık 2025 13:41

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, petrol ve doğal gaz gelirlerinin ocak-kasım döneminde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 21,4 azalarak 8 trilyon 29 milyar rubleye düştüğü belirtildi.

Petrol ve doğal gaz gelirlerinin kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,8 azalarak 531 milyar rubleye gerilediği bilgisine yer verilen açıklamada, geçen ay petrol ve doğal gazda planlanandan daha fazla gelir kaybı yaşandığı ifade edildi.

Öte yandan, gelirlerin kasımda önceki aya kıyasla yüzde 40,2 düşmesi de dikkati çekti. Analistler, söz konusu düşüşün ana gerekçesi olarak enerji şirketlerinin vergi yükümlülüklerindeki artışa işaret etti.

Batılı ülkeler, Rus petrol ve doğal gaz sektörüne kapsamlı yaptırımlar uygularken Rusya da enerji ihracatı için başta Asya olmak üzere farklı bölgelerde alternatif pazarlardaki payını artırmaya çalışıyor.

