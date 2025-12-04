Çin Merkez Bankası'ndan yuan hamlesi: Kur sabitlemesi beklentilerin üzerinde

Çin Merkez Bankası (PBOC), yuanın hızlı değer kazanımını dizginlemek amacıyla günlük referans dolar/yuan kurunu piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde, 7,0733 seviyesinde belirledi.

Bu seviye, analist ve yatırımcıların öngördüğü seviyenin 164 pip üzerinde gerçekleşti. Sabit kur ile tahmin arasındaki bu fark, Şubat 2022'den bu yana görülen en yüksek sapma oldu. ING Başekonomisti Lynn Song, "PBOC, yuanın istikrarlı seyrine öncelik veriyor. Son haftalardaki hızlı değer artışının ardından merkez bankasının bu kazanımı yavaşlatma çabası şaşırtıcı değil. Bu yıl içinde dolar/yuan kurunun 7 seviyesinin altına inmesini beklemiyoruz; ancak önümüzdeki yıl bu seviyenin aşılması muhtemel" değerlendirmesinde bulundu.

ABD-Çin ilişkilerinde iyileşme beklentisi yuanı desteklerken, dolar/yuan kuru psikolojik sınır olan 7 seviyesine doğru kademeli şekilde geriliyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında gerçekleşen sürpriz telefon görüşmesi ve Trump'ın 2026'da Çin'e olası ziyareti, iyimserliği artırdı. Ticaret geriliminin azalması Çin hisselerine sermaye girişini tetiklerken, yuan hem yerel hem küresel piyasalarda 2020'den bu yana en güçlü performansını sergiliyor.

ABD'deki mali belirsizliklerin etkisiyle doların zayıflaması da yuanı destekleyen bir diğer unsur oldu. Australia & New Zealand Banking Group'un Asya Araştırma Başkanı Khoon Goh, "Bu gelişmeler, yetkililerin yuanın değer kazanma hızını kontrol altında tutmak istediklerini ama bunu tamamen engellemeyi hedeflemediklerini gösteriyor. Muhtemelen önümüzdeki dönemde öngörülen kur dalgalanmaları nedeniyle daha dengeli bir değerlenme süreci arzuluyorlar" dedi. Öte yandan, Perşembe sabahı yuan hem onshore hem offshore işlemlerde %0,1 oranında geriledi.