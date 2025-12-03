İngiltere'den Ukrayna'nın enerji altyapısına ek destek

CANLI BORSA
İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, enerji altyapısı son günlerde yapılan saldırılarla zarar gören Ukrayna'ya destek için 10 milyon sterlinlik ek destek paketi açıkladı.

Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Cooper, girişte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

NATO'nun İngiltere güvenliğinin kalbinde yer aldığını vurgulayan Cooper, "Uluslararası ortaklıklarımız, bizi ülkemizde güvende kılıyor." dedi.

Cooper, NATO'nun Ukrayna'ya desteğini yineleyerek, "Son günlerde (ABD Başkanı Donald) Trump ve ABD, Ukrayna'da adil ve kalıcı barış için çalışıyor. (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy, ateşkes ile kalıcı ve adil bir barış için istekli olduğunu gösteriyor. Buna karşılık (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ise tansiyonu artırmanın yollarını arıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın son dönemdeki Ukrayna'ya yaptığı hava saldırılarına işaret eden Cooper, bu saldırılarda Ukrayna'nın enerji altyapısının hedef alındığına dikkati çekti.

Cooper, "Ağır saldırılar, yüz binlerce insan için ışıkların sönmesine neden oldu. Bu nedenle İngiltere olarak Ukrayna'nın enerji altyapısı ve tamir çalışmalarını desteklemek için ek 10 milyon sterlinlik (yaklaşık 564 milyon lira) bir paket açıklıyoruz. Putin, ışıkları kapatıp Ukrayna'yı karanlığa sürüklemenin yollarını ararken, biz de ışıkları açık tutmak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Trump ve Zelenskiy'nin barış, Putin'in ise savaşı sürdürmek isteyen taraf olduğu değerlendirmesinde bulunan Cooper, "Başkan Putin, saldırıları ve akan kanı durdurmalı, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği için kalıcı ve adil barışı desteklemek üzere müzakere masasına oturmaya hazır olmalı." değerlendirmesini yaptı.

