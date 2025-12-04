CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Petrol fiyatlarında jeopolitik gerginlik etkili oldu

Petrol fiyatlarında jeopolitik gerginlik etkili oldu

Petrol fiyatları, yatırımcıların Ukrayna'da ateşkes olasılığı ile ABD-Venezuela arasındaki gerilimin piyasalara etkisini değerlendirmesi sonucu yatay bir seyir izledi.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2025 09:22

Petrol fiyatları, yatırımcıların Ukrayna'daki olası ateşkes ve ABD-Venezuela geriliminin piyasaya etkilerine dair beklentilerini değerlendirmesiyle yatay bir seyir izledi.

Brent petrol, Çarşamba günü kaydedilen yüzde 0,4'lük artış sonrası varil başına 63 doların altında işlem gördü. ABD ham petrolü (WTI) ise 59 dolar seviyelerinde kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, özel temsilcisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmeyi "makul ölçüde iyi" olarak değerlendirdi; ancak olası bir barış anlaşmasına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti.

Ayrıca Trump, ABD'nin kısa süre içinde Venezuela'daki uyuşturucu kartellerine kara operasyonları düzenleyeceğini yineledi. Bölgede ABD askeri hareketliliğinin artması, petrol fiyatlarına sınırlı bir risk primi ekledi ve bu gelişme, önümüzdeki yıl rekor seviyelere ulaşması beklenen arz fazlasına dair endişeleri bir nebze dengeledi.

Petrol fiyatları, OPEC+'ın üretimi yeniden devreye alma hazırlığı ve diğer üreticilerin arzı artırmasıyla birlikte yıl genelinde düşüş eğiliminde ilerliyor.

Öte yandan ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, geçen hafta ham petrol stokları 574.000 varil artarken, benzin ve distile ürün stoklarında da yükseliş kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
S&P: Türk şirketlerinin kredi görünümünde 2026’ya girerken baskı azaldı S&P: Türk şirketlerinin kredi görünümünde 2026’ya girerken baskı azaldı 03 Aralık 2025 09:50
ABD Hazine Bakanı: Ekonomi düşük enflasyonla büyüyecek ABD Hazine Bakanı: Ekonomi düşük enflasyonla büyüyecek 03 Aralık 2025 09:42
Brent petrolün varili 62,42 dolar Brent petrolün varili 62,42 dolar 03 Aralık 2025 09:38
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 03 Aralık 2025 09:31
Avustralya ekonomisi beklentilerin gerisinde kaldı Avustralya ekonomisi beklentilerin gerisinde kaldı 03 Aralık 2025 09:26
Piyasalar ABD’de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı Piyasalar ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı 03 Aralık 2025 09:17
Bitcoin toparlandı ancak yatırımcılar temkinli tutumunu sürdürüyor Bitcoin toparlandı ancak yatırımcılar temkinli tutumunu sürdürüyor 03 Aralık 2025 09:15
Çin’de hizmet sektöründeki büyüme hız kesti Çin’de hizmet sektöründeki büyüme hız kesti 03 Aralık 2025 08:46
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 02 Aralık 2025 16:54
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı: Ruble güçlü kalmaya devam edecek Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı: Ruble güçlü kalmaya devam edecek 02 Aralık 2025 16:19
AB’den az gelişmiş ülkelere ticari imtiyazlarda geri kabul şartı planı AB’den az gelişmiş ülkelere ticari imtiyazlarda geri kabul şartı planı 02 Aralık 2025 14:55
Avro Bölgesi’nde işsizlik ekimde sabit kaldı Avro Bölgesi'nde işsizlik ekimde sabit kaldı 02 Aralık 2025 14:16
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler