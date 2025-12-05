Kevin Hassett'ten Fed için faiz tahmini

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki başkanlığı için adı geçen Kevin Hassett, Fox News'e verdiği röportajda, yaklaşan FOMC toplantısında Fed'in faiz indirimi yapmasının uygun olacağını dile getirdi.

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olan Hassett, bu toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indiriminin gerçekleşmesini beklediğini ifade etti. Fed yetkilileri ve bölgesel başkanların son dönemdeki açıklamalarına dikkat çeken Hassett, "Bence faiz indirimi yapmalıyız ve büyük olasılıkla yapacağız. Bu yönde bir eğilim artık daha net görünüyor" dedi. Ayrıca, "25 baz puan civarında bir uzlaşı varsa, bu karara katılırım" açıklamasında bulundu ve uzun vadede daha düşük faiz oranlarının hedeflendiğini belirtti.

Fed başkanlığına aday gösterilmesi ve onaylanması halinde kaç faiz indirimi yapılabileceği sorusuna Hassett, bu kararların veriye bağlı olarak alınacağını ve faiz oranlarının enflasyon ile istihdam üzerindeki etkisinin dikkate alınacağını belirterek net bir yanıt vermekten kaçındı.

"Başkanın düşündüğü birkaç isim var" diyen Hassett, "Böylesine saygın isimlerle aynı listede yer almak benim için onur" ifadelerini kullandı. Başkan Trump, Fed başkanlığı için kararını verdiğini ve bu ismi 2026 başında açıklayacağını duyurmuştu. Son zamanlarda Trump'ın Hassett'e yönelik övgüleri dikkat çekerken, salı günü Beyaz Saray'daki bir etkinlikte "Potansiyel bir Fed başkanı burada olabilir. Bildiğim tek şey, onun son derece saygın biri olduğu" açıklamasında bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca, adaylık sürecinin ilerlemesi halinde Hassett'in mevcut görevini bırakacağı ve bu pozisyonun, Hazine Bakanı'nın da görev yaptığı Scott Bessent'e devredilebileceği değerlendiriliyor.