Fransa'da bütçe oylaması yarın yapılacak

Ulusal Meclis'in en büyük ikinci solcu partisi Sosyalist Parti (PS) lideri Olivier Faure, BFTMV'ye yaptığı açıklamada, yarınki oylamada hükümetin sosyal güvenlik bütçesini onaylayacaklarını duyurdu.

Faure, başlangıçta bütçe tasarısına karşı olduklarını ancak hükümetin emeklilik reformunun askıya alınması dahil tasarıda gittiği bazı değişikliklerden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Hükümetin 2026 bütçe tasarısını yapılan değişikliklerin ardından "oylanabilir" olarak niteleyen Faure, ülkenin uzun süre bütçesiz kalmasının da "çok ciddi" bir sorun teşkil edeceğini vurguladı.

Başbakan Lecornu hükümetinin bütçe müzakerelerinde söz verdiği gibi emeklilik reformunu askıya alarak "güvenilir" bir tutum sergilediğini dile getiren Faure, sosyalist milletvekillerinin de yarınki oylamada aynı "güvenilirliği" göstermesini istedi.

Hükümetin 2026 bütçesine Sosyalistler destek vereceklerini açıklarken, meclisin en büyük solcu partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ve Cumhuriyetçiler (LR) partisinin ise tasarıya destek vermeyeceği biliniyor.

Başbakan Sebastien Lecornu, 14 Ekim'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle tartışmalı emeklilik reformunun 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerine kadar askıya alınması için parlamentoya teklif götüreceklerini bildirmişti.

Meclisin en büyük solcu partilerinden PS, parlamentoda aradığı desteği bulamayan Lecornu hükümetine destek vermek için tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınmasını şart koşmuştu.

Lecornu hükümeti ise 2026 bütçe tasarısında bazı değişikliklere gitme sözü vermişti.

Emeklilik reformu ise 5 Aralık'ta Ulusal Meclis'te yapılan nihai oylama ile kaldırılmıştı.

Fransa'da bütçe anlaşmazlıkları siyasi istikrarsızlığa yol açarken, 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle Michel Barnier hükümeti, 2024 sonunda gensoru önergesiyle düşürülmüştü. Barnier'nin selefi François Bayrou da 2026 bütçe tasarısı tartışmaları nedeniyle 8 Eylül'de Ulusal Meclis'te yapılan güven oylamasından çıkamamıştı. Macron, 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan olarak atamıştı.

Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, hükümetinde yer alan isimlere gelen tepkiler üzerine 1 gün sonra istifa etmişti. Macron, 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakanlık görevine atamış ve Lecornu, 12 Ekim'de yeni hükümeti kurmuştu.

Muhalefetin hükümeti düşürmek için Ulusal Meclis'e verdiği 2 ayrı gensoru önergesi 16 Ekim'de reddedilmişti. PS milletvekillerinin çoğu önergeye destek vermeyerek, Lecornu hükümetinin düşmesini engellemişti.