Fransa’da 'emeklilik reformu' krizi: Başbakan Lecornu kritik bütçe oylamasıyla karşı karşıya!

Bugün yapılacak sosyal güvenlik bütçesi oylaması, Lecornu'nun sol partilere bir dizi taviz vermesinin ardından gerçekleşecek. Bu tavizler arasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını 62'den 64'e kademeli olarak artıran reformlarını askıya almak ve hastaların üstleneceği tıbbi maliyetleri artırma planlarını yumuşatmak yer alıyor.

Bir hükümet sözcüsü, refah bütçe paketi geçmese bile Lecornu'nun istifa etmeyeceğini söyledi, ancak bu durum başbakan üzerindeki baskıyı artıracak. Refah yasasının geçememesi, önümüzdeki haftalarda onaylanması gereken ana bütçe metninin devam eden müzakerelerini riske atabilir.

Lecornu, X platformundaki bir gönderisinde refah paketinin "mükemmel olmadığını ancak mümkün olan en iyi bütçe olduğunu, farklı bir bütçe için çoğunluk olduğunu kimsenin göstermediğini" belirtti.