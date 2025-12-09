CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fransa’da 'emeklilik reformu' krizi: Başbakan Lecornu kritik bütçe oylamasıyla karşı karşıya!

Fransa’da 'emeklilik reformu' krizi: Başbakan Lecornu kritik bütçe oylamasıyla karşı karşıya!

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'yu, ülkenin tartışmalı emeklilik reformlarını dondurmayı içeren bir refah paketi için kritik bir oylama bekliyor. Sağcı ve merkezci milletvekilleri desteklerini çekmekle tehdit ediyor.

Oluşturma Tarihi 09 Aralık 2025 09:13

Bugün yapılacak sosyal güvenlik bütçesi oylaması, Lecornu'nun sol partilere bir dizi taviz vermesinin ardından gerçekleşecek. Bu tavizler arasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını 62'den 64'e kademeli olarak artıran reformlarını askıya almak ve hastaların üstleneceği tıbbi maliyetleri artırma planlarını yumuşatmak yer alıyor.

Bir hükümet sözcüsü, refah bütçe paketi geçmese bile Lecornu'nun istifa etmeyeceğini söyledi, ancak bu durum başbakan üzerindeki baskıyı artıracak. Refah yasasının geçememesi, önümüzdeki haftalarda onaylanması gereken ana bütçe metninin devam eden müzakerelerini riske atabilir.

Lecornu, X platformundaki bir gönderisinde refah paketinin "mükemmel olmadığını ancak mümkün olan en iyi bütçe olduğunu, farklı bir bütçe için çoğunluk olduğunu kimsenin göstermediğini" belirtti.

İlginizi Çekebilir
ABD’de tüketici kredileri ekimde beklentileri karşılamadı ABD'de tüketici kredileri ekimde beklentileri karşılamadı 06 Aralık 2025 08:22
Bakır rekor üstüne rekor kırıyor Bakır rekor üstüne rekor kırıyor 05 Aralık 2025 14:43
Airbus, üretim hızını yavaşlattı Airbus, üretim hızını yavaşlattı 05 Aralık 2025 14:35
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 05 Aralık 2025 13:28
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 05 Aralık 2025 11:36
Kripto para piyasasında gözler MSCI’nın yeni planlarında Kripto para piyasasında gözler MSCI'nın yeni planlarında 05 Aralık 2025 11:13
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor 05 Aralık 2025 10:32
Brent petrolün varili 63,03 dolar Brent petrolün varili 63,03 dolar 05 Aralık 2025 10:03
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 05 Aralık 2025 10:00
Petrolde ateşkes ve arz etkisiyle yükseliş sürüyor Petrolde ateşkes ve arz etkisiyle yükseliş sürüyor 05 Aralık 2025 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 05 Aralık 2025 09:32
Çin’de gölge bankacılık geri döndü: Yerel yönetimler yüksek faizli krediye yöneliyor Çin’de gölge bankacılık geri döndü: Yerel yönetimler yüksek faizli krediye yöneliyor 05 Aralık 2025 09:27
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler