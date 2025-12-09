CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avustralya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Avustralya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Avustralya Merkez Bankası (RBA), piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Banka, politika faizini yüzde 3,60 seviyesinde sabit tuttu.

Oluşturma Tarihi 09 Aralık 2025 09:01

Avustralya Merkez Bankası (RBA), beklentilere uygun şekilde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,60 seviyesinde sabit bıraktı.

RBA'nın açıklamasında, enflasyonist risklerin yukarı yönlü eğilim gösterdiği ve fiyat baskılarının ne kadar süreceğini değerlendirmenin biraz daha zaman alacağı vurgulandı. Ayrıca, iç talebin beklentilerin üzerinde güçlü seyrettiği ve bunun enflasyon üzerindeki baskıları artırabileceği belirtildi.

Piyasa tarafında ise, son dönemde açıklanan güçlü enflasyon ve tüketici talebi verileri sonrasında bu hafta için faiz indirimi öngörülmezken, önümüzdeki yılın ilerleyen aylarında faiz artışı olasılığı fiyatlanmaya başladı.

