CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,62 değer kazanarak 11.185,22 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 08 Aralık 2025 13:25

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 177,85 puan ve yüzde 1,62 artışla 11.185,22 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 71,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,26 ve holding endeksi yüzde 2,68 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,73 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 0,91 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirim beklentilerine karşın karışık bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısını madencilik ve holding endeksleri öncülüğünde, genele yayılan alımlarla pozitif bir seyirde tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 05 Aralık 2025 10:00
Petrolde ateşkes ve arz etkisiyle yükseliş sürüyor Petrolde ateşkes ve arz etkisiyle yükseliş sürüyor 05 Aralık 2025 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 05 Aralık 2025 09:32
Çin’de gölge bankacılık geri döndü: Yerel yönetimler yüksek faizli krediye yöneliyor Çin’de gölge bankacılık geri döndü: Yerel yönetimler yüksek faizli krediye yöneliyor 05 Aralık 2025 09:27
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 05 Aralık 2025 09:12
Kevin Hassett’ten Fed için faiz tahmini Kevin Hassett'ten Fed için faiz tahmini 05 Aralık 2025 09:09
Fitch’ten Türk bankacılığına 2026 için temkinli bakış: Görünüm ’nötr’ Fitch'ten Türk bankacılığına 2026 için temkinli bakış: Görünüm 'nötr' 05 Aralık 2025 07:59
ABD’den Lukoil’in Rusya dışındaki benzin istasyonlarına geçici yaptırım muafiyeti ABD'den Lukoil'in Rusya dışındaki benzin istasyonlarına geçici yaptırım muafiyeti 05 Aralık 2025 07:55
ABD’de işten çıkarma sayısı 2020’den bu yana en yüksek seviyede! ABD’de işten çıkarma sayısı 2020'den bu yana en yüksek seviyede! 05 Aralık 2025 07:52
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 04 Aralık 2025 16:55
BofA Avrupalı üç otomotiv devi için tahminlerini revize etti BofA Avrupalı üç otomotiv devi için tahminlerini revize etti 04 Aralık 2025 16:23
Macaristan’da asgari ücret 2026 zammı belli oldu! En az maaş 1.000 dolar olacak Macaristan'da asgari ücret 2026 zammı belli oldu! En az maaş 1.000 dolar olacak 04 Aralık 2025 16:07
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler