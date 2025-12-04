BofA Avrupalı üç otomotiv devi için tahminlerini revize etti

CANLI BORSA
Bank of America, Avrupa otomotiv sektöründeki üç büyük üreticisi Mercedes-Benz, Porsche SE ve Renault için hedef fiyatları revize etti.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2025 16:23

Son Güncelleme Tarihi 04 Aralık 2025 16:39

Bank of America (BofA), Avrupa'nın önde gelen otomotiv üreticilerinden Mercedes-Benz, Porsche SE ve Renault için değerlendirmelerini güncelledi. Banka, üç büyük şirket için not ve hedef fiyat revizyonuna gitti.

MERCEDES İÇİN 63 EURO HEDEFİ

BofA, Mercedes-Benz Group için daha önce 'Underperform' olarak belirlediği görünümü bir kademe yukarı taşıyarak 'Neutral' seviyesine yükseltti. Kurum, şirket için hedef fiyatı 63 Euro olarak açıkladı.

PORSCHE VE RENAULT İÇİN AL TAVSİYESİ

Porsche SE'de de yukarı yönlü bir değişiklik yapıldı. Banka, şirketin notunu 'Neutral'dan 'Buy' seviyesine çıkardı ve hedef fiyatını 45 Euro olarak güncelledi.

Fransız üretici Renault da değerlendirmelerden olumlu etkilenen bir diğer şirket oldu. BofA, Renault hisselerinin görünümünü 'Neutral'dan 'Buy' seviyesine yükseltirken, hedef fiyatı 42 Euro olarak revize etti.

