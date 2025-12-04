Macaristan'da asgari ücret 2026 zammı belli oldu! En az maaş 1.000 dolar olacak

CANLI BORSA
Macaristan'da asgari ücret yüzde 11 artışla aylık 322.800 forinte (Yaklaşık 1.000 dolar - 42 bin TL) yükseldi.

Macaristan'da asgari ücrete yapılacak artış belli oldu. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede 2026 yılında uygulanacak asgari düzeyde maaşlara yüzde 11 artış yapılacağını açıkladı.

ASGARİ ÜCRET 1000 DOLARA DAYANDI

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın açıklamalarına göre ülkede asgari ücret aylık 322.800 forintiye yükseldi. Macaristan'da 2026 yılında asgari ücret dolar bazında 987,97 dolar, Türk Lirası bazında ise 42 bin TL olarak uygulanacak.

VASIFLI İŞÇİLERE YÜZDE 7 ZAM

Orban, vasıflı işçiler için asgari ücretin yüzde 7 artışla 373.200 forintiye yükseleceğini söyledi. Ülkede vasıflı işçiler 2026 yılında 1.139,80 dolar, TL bazında ise 48.395,25 Türk Lirası kazanacak.

Ücret artışları, işverenler ve çalışanlar arasında bir anlaşmaya varılmasının ardından geldi.

