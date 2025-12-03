Almanya otomotiv sektöründe güven azaldı

CANLI BORSA
Almanya'nın otomotiv sektöründeki güven Kasım ayında bir kez daha bozuldu. Şirketler iş beklentilerinde daha karamsar hale geldi.

Oluşturma Tarihi 03 Aralık 2025 11:44

Ifo ekonomi enstitüsünün sektör için iş ortamı endeksi Kasım'da eksi 20,0 puana düştü. Endeks bir önceki ayda eksi 13,4 puandaydı ve bu düşüş Ekim'de rapor edilen keskin yükselişi tersine çevirdi.

Ifo sanayi analisti Anita Woelfl, "İş ortamındaki bu iniş çıkışlar, Almanya'da ve dünya çapında çok yüksek ve artan ekonomi politikası belirsizliği seviyesini yansıtıyor" dedi.

Şirketlerin daha karamsar iş beklentileri düşüşün arkasındaki ana itici güç oldu. Bu endeks Ekim'deki eksi 4,6 puandan eksi 23,0 puana geriledi.

Anket, Eylül ayına kadar gelen siparişler istikrar kazanırken ve euro bölgesinden gelen siparişler Ocak-Eylül döneminde keskin bir şekilde yükselirken de, şirketlerin önümüzdeki aylarda uluslararası işlerden yeni bir ivme beklemediğini gösterdi.

Almanya'nın otomotiv sektörü, Nexperia üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle yaşanan son çip tedarik sorunlarına ek olarak, Çinli üreticilerden gelen rekabet ve yüksek ABD tarifeleri altında zorlandı.

