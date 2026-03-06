CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Orta Doğu’daki çatışmalar gübre ve yakıt maliyetlerini artırdı

Orta Doğu’daki çatışmalar gübre ve yakıt maliyetlerini artırdı

Orta Doğu’daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat sorunları küresel gübre ve yakıt piyasalarını sarstı. Bölgedeki üretim kesintileri ve lojistik aksaklıklar nedeniyle arz daralırken, artan maliyetler dünya genelinde çiftçileri zor durumda bırakıyor. Analistler, savaşın uzaması halinde gübre fiyatlarının daha da sert yükselebileceği uyarısında bulunuyor.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2026 08:56

Son Güncelleme Tarihi 06 Mart 2026 08:57

Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların etkisi, küresel tarım piyasalarında hissedilmeye başladı. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin aksaması ve bölgedeki bazı gübre üretim tesislerinin faaliyetlerini durdurması, dünya genelinde çiftçileri yükselen gübre ve yakıt maliyetleriyle karşı karşıya bıraktı.

Yerli üretimi bulunsa da gübre ihtiyacının önemli bölümünü ithalatla karşılayan Amerika Birleşik Devletleri'nde fiyatlar savaşın başlamasıyla birlikte hızla yükseldi. Analistlerin verdiği bilgilere göre, New Orleans ithalat merkezinde gübre fiyatı geçen hafta 516 dolar seviyesindeyken kısa sürede 683 dolara kadar çıktı. Basra Körfezi'ndeki sevkiyat sorunlarının sürmesi ve ürünlerin bahar ekim dönemine yetişmemesi halinde fiyatların daha da artabileceği ifade ediliyor.

Tarım piyasalarını yakından takip eden StoneX analisti Josh Linville, mevcut durumun zamanlama açısından oldukça kritik olduğunu belirterek, "Kelimenin tam anlamıyla yılın hiçbir döneminde bundan daha kötü bir zaman olamazdı" değerlendirmesinde bulundu.

Eski ABD Tarım Bakanlığı başekonomisti ve şu anda Gıda ve Tarım Politikası Enstitüsü'nde görev yapan Seth Meyer ise artan maliyetlerin çiftçilerin ekim planlarını değiştirebileceğini söyledi. Meyer'e göre üreticiler, yüksek miktarda azotlu gübre gerektiren mısır ekimini azaltabilir veya kullandıkları gübre miktarını düşürebilir.

ÜRETİM KESİNTİLERİ ARZI DARALTIYOR

Orta Doğu'dan yapılan gübre sevkiyatlarının sadece Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin aksaması nedeniyle değil, aynı zamanda üretim kesintileri nedeniyle de azalması bekleniyor. Qatar Energy, dünyanın en büyük tek saha üre üretim tesislerinden birinde faaliyetlerini durdurdu. Şirketin sıvılaştırılmış doğalgaz tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle gaz üretimini kesmesi, gübre üretimi için gerekli doğalgaz beslemesinin de kesilmesine yol açtı.

Bunun yanı sıra bölgenin farklı noktalarında kükürt üretiminde de düşüş yaşandığı bildiriliyor. Linville, bu gelişmelerin küresel gübre arzının önemli bir bölümünü devre dışı bıraktığını belirtti.

ASYA'DA DA ÜRETİM BASKI ALTINDA

Hindistan, üre ve fosfatlı gübrenin yüzde 40'tan fazlasını Orta Doğu'dan tedarik ediyor. Sevkiyatların aksaması sadece ithalatı değil, ülke içindeki üretimi de etkiledi. Yeni Delhi merkezli bir sektör yetkilisi, Katar'dan gelen LNG tedarikinin keskin biçimde azalması nedeniyle üç Hint tesisinin üre üretimini düşürmek zorunda kaldığını belirtti. Bu nedenle kısa vadede üre ve diamonyum fosfat arzında sıkışıklık yaşanabileceği ifade ediliyor.

Analistler, küresel gübre piyasasının zaten savaş öncesinde de baskı altında olduğunu hatırlatıyor. Çin'in ihracat kısıtlamaları ve Avrupa'daki üreticilerin Rus gazındaki azalma nedeniyle üretimi azaltması piyasayı daraltmıştı. Bu süreçte üre fiyatlarının savaş öncesine kıyasla ton başına yaklaşık 80 dolar arttığı kaydedildi.

KÜRESEL ARZ ŞOKU FİYATLARI DAHA DA YÜKSELTEBİLİR

Tüccarlara göre Çin kükürt ithalatının yarısından fazlasını Orta Doğu'dan sağlarken, Endonezya da tedarikinin yaklaşık yüzde 70'ini bu bölgeden karşılıyor. Bir Çinli kükürt tüccarı, spot piyasada yük bulmanın son derece zorlaştığını belirterek "Şu anda hazır kargo bulmak gerçekten çok güç, piyasada neredeyse hiç spot yük yok" dedi.

Morningstar analisti Seth Goldstein ise piyasaların uzun sürebilecek bir savaş ihtimalini henüz tam olarak fiyatlamamış olabileceğini belirtti. Goldstein, azotlu gübre fiyatlarının yaklaşık iki katına çıkabileceğini, fosfat fiyatlarının ise mevcut seviyelere göre yüzde 50 artabileceğini öngördü.

Goldstein'a göre arz şokunun birkaç haftadan uzun sürmesi halinde fiyatların, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022 yılında görülen zirve seviyelere yeniden yaklaşması şaşırtıcı olmayacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 05 Mart 2026 11:50
Morgan Stanley, ECB’nin faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor Morgan Stanley, ECB’nin faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor 05 Mart 2026 10:45
Fitch’ten petrol fiyatlarına ilişkin kritik açıklama: Büyük artış beklenmiyor Fitch’ten petrol fiyatlarına ilişkin kritik açıklama: Büyük artış beklenmiyor 05 Mart 2026 10:24
Asya borsalarında toparlanma eğilimi öne çıkıyor Asya borsalarında toparlanma eğilimi öne çıkıyor 05 Mart 2026 10:14
ABD’li teknoloji devlerinden yapay zeka için enerji hamlesi ABD’li teknoloji devlerinden yapay zeka için enerji hamlesi 05 Mart 2026 10:11
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 05 Mart 2026 10:02
Doğal gaz fiyatları: Avrupa düşüşte, ABD yükselişte Doğal gaz fiyatları: Avrupa düşüşte, ABD yükselişte 05 Mart 2026 09:49
ING: Çin’in düşük büyüme hedefi politikaya esneklik sağlayabilir ING: Çin’in düşük büyüme hedefi politikaya esneklik sağlayabilir 05 Mart 2026 09:45
IMF: Orta Doğu’daki savaş küresel ekonomiye yeni şoklar getirebilir IMF: Orta Doğu’daki savaş küresel ekonomiye yeni şoklar getirebilir 05 Mart 2026 09:41
Morgan Stanley 2.500 çalışanını işten çıkardı Morgan Stanley 2.500 çalışanını işten çıkardı 05 Mart 2026 09:34
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 05 Mart 2026 09:30
Citi, LME alüminyum fiyat hedefini yükseltti Citi, LME alüminyum fiyat hedefini yükseltti 05 Mart 2026 09:24
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.078,9300 Değişim 154,60 Son veri saati:
Düşük 13047,98 Yüksek 13202,58
Açılış
44,0828 Değişim 0,1002 Son veri saati:
Düşük 43,9766 Yüksek 44,0768
Açılış
51,2393 Değişim 0,1223 Son veri saati:
Düşük 51,1389 Yüksek 51,2612
Açılış
7.256,6790 Değişim 114,918 Son veri saati:
Düşük 7175,158 Yüksek 7290,076
Açılış
119,1710 Değişim 4,0840 Son veri saati:
Düşük 115,8982 Yüksek 119,9822
Açılış
BİST En Aktif Hisseler