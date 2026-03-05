CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İsviçre'de işsizlik oranı şubatta arttı

İsviçre’de işsizlik oranı şubatta arttı

İsviçre’de mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı şubat ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 3 seviyesine yükseldi.

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2026 12:39

Son Güncelleme Tarihi 05 Mart 2026 12:40

State Secretariat for Economic Affairs (SECO) tarafından yayımlanan verilere göre işsiz sayısı da aylık bazda yüzde 1,1 artışla 1.504 kişi yükselerek 140 bin 96'ya çıktı.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış verilere göre ise işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 3,2 seviyesinde kaldı. Bu kapsamda ülkede işsiz sayısı 151 bin 76 olarak kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ GERİLEDİ

15-24 yaş aralığındaki genç işsiz sayısı şubatta aylık bazda 282 kişi azalarak 13 bin 503'e geriledi. Böylece genç işsizlik oranı da 0,1 puan düşüşle yüzde 3,1 oldu.

AÇIK İŞ SAYISI AZALDI

Öte yandan bölgesel istihdam merkezlerine kayıtlı açık iş sayısı şubatta düşüş gösterdi. Bölgesel istihdam merkezleri (RAV) verilerine göre açık pozisyon sayısı bir önceki aya kıyasla 759 azalarak 48 bin 145'e geriledi. Bu da aylık bazda yüzde 1,6'lık düşüşe işaret etti.

