Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gelişmelerin etkisiyle negatif seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2026 11:50

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 611 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 10.554 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 24.090 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 azalışla 45.095 puandan İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 17.445 puandan, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,5 değer kaybederek 8.127 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sürerken beklenenden iyi gelen ekonomik veriler ile ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağına yönelik iyimser mesajlarına rağmen jeopolitik belirsizliğin devam etmesi ve yatırımcıların temkinli duruşu nedeniyle bölge borsalarında satıcılı bir seyir hakim oluyor.

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı yakından takip edilmeye devam ederken ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün, Basra Körfezi'nde petrol sevkiyatının sürmesini amaçlayan bir dizi önlemin hayata geçirileceğini dile getirdi.

Bessent, ihtiyaç duyulması halinde ABD Donanması'nın, petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak üzere aktif görev alacağını aktardı.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini, Avro Bölgesi'nde perakende satış verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının da yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

