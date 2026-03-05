CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Moskova Borsası'nda altın işlem hacmi 5 kat arttı!

Moskova Borsası'nda altın işlem hacmi 5 kat arttı!

Moskova Borsası’ndaki (MOEX) spot altın piyasasında toplam işlem hacminin şubatta geçen yılın aynı dönemine göre beş kattan fazla artarak 537 milyar rubleyi (yaklaşık 6,8 milyar dolar) geçtiği bildirildi.

AA

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2026 13:02

MOEX'ten yapılan yazılı açıklamada, borsada değerli metaller piyasasında şubat ayında yapılan işlemlerdeki artışa dair değerlendirmelere yer verildi.

Söz konusu dönemde, spot altın işlem hacminin beş kattan fazla artarak 537 milyar ruble veya 43,3 tona ulaştığına işaret edilen açıklamada, spot gümüş işlem hacminin yedi kattan fazla artarak 13,9 milyar ruble veya 64,5 tona çıktığı kaydedildi.

Batılı ülkelerin finans alanında geniş yaptırımlar uyguladığı Rusya'da altın ve gümüş gibi değerli metallerin yanı sıra kripto para birimleri gibi yüksek riskli araçlara da ilgi artmıştı.

Rusya'nın altın rezervleri Kasım 2025'te ilk kez 300 milyar doları aşarken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı da yüzde 42,3'e çıkmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunuyor Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunuyor 05 Mart 2026 08:51
Çin’den 30 yılın en düşük büyüme hedefi Çin’den 30 yılın en düşük büyüme hedefi 05 Mart 2026 08:37
ABD’nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 500 bin varil arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon 500 bin varil arttı 05 Mart 2026 08:35
ABD’de özel sektör istihdamında sürpriz artış ABD'de özel sektör istihdamında sürpriz artış 04 Mart 2026 16:39
Avrupa’da gaz fiyatları 50 avronun altına indi Avrupa'da gaz fiyatları 50 avronun altına indi 04 Mart 2026 16:16
Kraken, Fed ödeme sistemine doğrudan erişim sağlayan ilk kripto şirketi oldu Kraken, Fed ödeme sistemine doğrudan erişim sağlayan ilk kripto şirketi oldu 04 Mart 2026 14:23
Aramco’nun Ras Tanura rafinerisi tekrar İHA saldırısına uğradı Aramco’nun Ras Tanura rafinerisi tekrar İHA saldırısına uğradı 04 Mart 2026 14:20
Euro Bölgesi’nde işsizlik Ocak’ta tarihi düşüş gösterdi Euro Bölgesi’nde işsizlik Ocak’ta tarihi düşüş gösterdi 04 Mart 2026 14:14
Avro Bölgesi’nde üretici fiyatları arttı Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları arttı 04 Mart 2026 14:05
Avrupa Merkez Bankası: Yapay zeka istihdamı henüz sarsmadı Avrupa Merkez Bankası: Yapay zeka istihdamı henüz sarsmadı 04 Mart 2026 13:53
Bitcoin ve Ethereum gerilime rağmen yükselişini sürdürüyor Bitcoin ve Ethereum gerilime rağmen yükselişini sürdürüyor 04 Mart 2026 13:49
Kremlin açıkladı: Ukrayna’dan Macaristan ve Slovakya’ya petrol şantajı Kremlin açıkladı: Ukrayna'dan Macaristan ve Slovakya'ya petrol şantajı 04 Mart 2026 13:33
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.098,1900 Değişim 140,01 Son veri saati:
Düşük 13062,57 Yüksek 13202,58
Açılış
44,0007 Değişim 0,0492 Son veri saati:
Düşük 43,9513 Yüksek 44,0005
Açılış
51,2892 Değişim 0,2949 Son veri saati:
Düşük 51,0837 Yüksek 51,3786
Açılış
7.299,8270 Değişim 106,143 Son veri saati:
Düşük 7242,291 Yüksek 7348,434
Açılış
118,9102 Değişim 7,1342 Son veri saati:
Düşük 113,9514 Yüksek 121,0856
Açılış
BİST En Aktif Hisseler