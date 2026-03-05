Moskova Borsası'nda altın işlem hacmi 5 kat arttı!

MOEX'ten yapılan yazılı açıklamada, borsada değerli metaller piyasasında şubat ayında yapılan işlemlerdeki artışa dair değerlendirmelere yer verildi.

Söz konusu dönemde, spot altın işlem hacminin beş kattan fazla artarak 537 milyar ruble veya 43,3 tona ulaştığına işaret edilen açıklamada, spot gümüş işlem hacminin yedi kattan fazla artarak 13,9 milyar ruble veya 64,5 tona çıktığı kaydedildi.

Batılı ülkelerin finans alanında geniş yaptırımlar uyguladığı Rusya'da altın ve gümüş gibi değerli metallerin yanı sıra kripto para birimleri gibi yüksek riskli araçlara da ilgi artmıştı.

Rusya'nın altın rezervleri Kasım 2025'te ilk kez 300 milyar doları aşarken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı da yüzde 42,3'e çıkmıştı.