Texas merkezli yeni borsa kuruluyor! Nasdaq Texas borsası bugün faaliyete geçiyor

Nasdaq tarafından Texas merkezli kurulan yeni borsa "Nasdaq Texas", bugün piyasaların kapanmasının ardından operasyonlarına başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamada, Nasdaq Texas'ın faaliyete geçmesini kutlamak amacıyla Nasdaq kapanış zilinin çalınacağı belirtilirken, bu adımın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından verilen onayın ardından önemli bir dönüm noktası olduğu ifade edildi.

TEXAS MERKEZLİ YENİ BORSA

Açıklamada, Nasdaq Texas ile ABD'deki halka açık şirketlere Texas merkezli yeni bir borsa seçeneği sunulacağı vurgulandı. Böylece şirketlerin Nasdaq'ın hizmet ve teknoloji altyapısına erişimini korurken eyaletin iş dünyası açısından avantajlı ortamından yararlanabileceği kaydedildi.

İLK AŞAMADA BEŞ ŞİRKET ÇİFT LİSTELENECEK

Nasdaq Texas'ın teknoloji, enerji, endüstri, yaşam bilimleri ve finansal hizmetler gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere hizmet verecek şekilde tasarlandığı aktarıldı. İlk aşamada borsada hisseleri çift listelenecek şirket