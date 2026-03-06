Texas merkezli yeni borsa kuruluyor! Nasdaq Texas borsası bugün faaliyete geçiyor

CANLI BORSA
Nasdaq'ın Texas eyaleti merkezli yeni borsası, "Nasdaq Texas" bugün piyasaların kapanışıyla operasyona başlayacak.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2026 08:32

Nasdaq tarafından Texas merkezli kurulan yeni borsa "Nasdaq Texas", bugün piyasaların kapanmasının ardından operasyonlarına başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamada, Nasdaq Texas'ın faaliyete geçmesini kutlamak amacıyla Nasdaq kapanış zilinin çalınacağı belirtilirken, bu adımın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından verilen onayın ardından önemli bir dönüm noktası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Nasdaq Texas ile ABD'deki halka açık şirketlere Texas merkezli yeni bir borsa seçeneği sunulacağı vurgulandı. Böylece şirketlerin Nasdaq'ın hizmet ve teknoloji altyapısına erişimini korurken eyaletin iş dünyası açısından avantajlı ortamından yararlanabileceği kaydedildi.

Nasdaq Texas'ın teknoloji, enerji, endüstri, yaşam bilimleri ve finansal hizmetler gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere hizmet verecek şekilde tasarlandığı aktarıldı. İlk aşamada borsada hisseleri çift listelenecek şirket

