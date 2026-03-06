Morgan Stanley Asya piyasalarında temkinli

Morgan Stanley, İran ile olası bir çatışmanın Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını aksatması riskine karşı Asya piyasalarında daha temkinli bir duruş sergiliyor ve Hindistan'daki yatırım pozisyonunu azaltıyor. Stratejistler Daniel Blake ve Jonathan Garner, 5 Mart tarihli notlarında, Asya'nın Orta Doğu'dan gelen ham petrol, rafine ürün ve LNG tedarikine kritik derecede bağımlı olduğunu belirterek, piyasanın tedarik zinciri risklerini hafife aldığını ifade etti.

Hindistan, Katar kaynaklı LNG tedarik kesintilerinden en fazla etkilenebilecek ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle Morgan Stanley, Hindistan'ı "ağırlıklı"dan "eşit ağırlık" seviyesine düşürdü. Yüksek değerlemeler ve yapay zekâ belirsizlikleri nedeniyle yatırımcıların Hindistan'a geri dönmeden önce Güney Kore ve Tayvan'ın teknoloji döngüsünün zirvesini bekleyebileceği belirtiliyor.

Savaş etkisiyle Asya'dan yabancı yatırım çıkışı arttı: Hindistan'dan yaklaşık 1,3 milyar dolar, Tayvan'dan 7,9 milyar dolar, Güney Kore'den ise 1,6 milyar dolar çıkış gerçekleşti. Tayvan, bu hafta rekor düzeyde yabancı sermaye çıkışı yaşayacak.

Morgan Stanley'in güncel pozisyon değişiklikleri şöyle:

BAE: "Ağırlığını artır" → "Eşit ağırlık"

Tayvan ve Suudi Arabistan: "Ağırlığını azalt" → "Eşit ağırlık"

Güney Kore: "Eşit ağırlık"ta tutuldu

Japonya ve Singapur: "Ağırlığını artır" pozisyonları korundu

KAYNAK TEMALI HİSSELER VE YAPAY ZEKâ

Son aylarda Morgan Stanley, bakır ve diğer fiziksel varlıklardaki fiyat artışlarını gerekçe göstererek kaynak temalı hisseleri öneri listesine ekledi. Jonathan Garner, Sidney'deki bir konferansta, güçlü yapay zekâ talebi ve veri merkezi genişlemelerinin Avustralya'daki maden ve Tayland'daki enerji şirketlerinin kazanç potansiyelini desteklediğini belirtti.