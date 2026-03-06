Goldman Sachs'tan petrol için kritik açıklama: 100 doları aşabilir!

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, ABD'nin petrol ve gaz tankerlerinin güvenliğini sağlamak için devreye aldığı önlemlerin mevcut koşullarda yeterli olmayabileceğini değerlendirdi. Goldman Sachs'ın küresel emtia araştırmaları eş başkanı Samantha Dart, Bloomberg'e yaptığı açıklamada boğazdan geçen tanker trafiğinin yoğunluğunun askeri eskort uygulamasını sınırlayabileceğini ifade etti.

Dart, tanker sayısının fazlalığı nedeniyle eskort sisteminin pratikte zor uygulanabileceğini belirterek, insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilebilecek saldırılara karşı alınan önlemlerin etkinliğinin de tartışmalı olduğunu söyledi.

ABD TANKER GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ ADIMLAR DEĞERLENDİRİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bölgedeki petrol ve gaz sevkiyatının kesintiye uğramaması için tanker sigortası desteği ve askeri eskort gibi seçenekleri gündeme aldığı belirtiliyor.

Ancak Orta Doğu'da hafta sonu başlayan çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı'nda petrol taşımacılığının önemli ölçüde aksadığı ifade ediliyor. Boğazın fiilen kapanması durumunda bazı Körfez ülkelerinin üretimi geçici olarak durdurmak zorunda kaldığı da bildirildi.

BRENT PETROL TAHMİNİ YUKARI ÇEKİLDİ

Goldman Sachs, yaşanan gelişmeler ışığında petrol fiyatlarına yönelik tahminlerini de güncelledi. Banka, Brent petrol için ikinci çeyrek fiyat beklentisini varil başına 66 dolardan 76 dolara yükseltti.

Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı son dönemde yaklaşık 85 dolar seviyesinde işlem görüyor. Haftalık bazda yaklaşık yüzde 16 yükselen Brent, 2022 yılından bu yana en güçlü haftalık artışını kaydetti. Haftanın son işlem gününde ise fiyatlar 84 dolar seviyelerine geriledi.

ABD ham petrolü olarak bilinen West Texas Intermediate (WTI) ise yaklaşık 80 dolar seviyesinde işlem gördü.

UZUN SÜRELİ KESİNTİ FİYATLARI SERT YÜKSELTEBİLİR

Goldman Sachs'a göre Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışının uzun süre kesintiye uğraması halinde fiyatlarda çok daha sert yükselişler görülebilir. Banka, sevkiyatın yaklaşık beş hafta boyunca düşük seviyede kalması durumunda Brent petrolün 100 doların üzerine çıkabileceğini belirtti.

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı, küresel enerji arzı açısından kritik bir koridor olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgede yaşanabilecek herhangi bir aksama, uluslararası petrol fiyatları üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor.