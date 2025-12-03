Çin büyüme hedefini korumaya hazırlanıyor

Hedef, Pekin'in yeni beş yıllık planı güçlü bir temelde başlatma ve uzun süreli emlak durgunluğu, zayıf tüketici talebi, aşırı fabrika kapasitesi ve altyapı odaklı yatırımlardaki düşüşlerin etkilerini atlatma çabalarının bir parçası olacak.

Üst düzey liderler önümüzdeki beş yıl boyunca hanehalkı tüketimini desteklemeye ve ekonomiyi yeniden yapılandırmaya yönelik bir kayma sinyali verirken, bu tür önlemlerin sonuç vermesi zaman alabilir ve bu da anlık odağı mali ve parasal desteğe yöneltiyor.

Reuters ile konuşan çoğu hükümet danışmanı, 2026 büyüme hedefi olarak bu yılki ile aynı şekilde yaklaşık yüzde 5'i tercih ettiklerini söyledi. Azınlık ise biraz daha düşük yüzde 4,5-5 öneriyor. Üst düzey liderlerin bu ay sonlarında düzenlenecek yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda hedefi onaylaması bekleniyor.

Büyüme hedefi Mart ayındaki yıllık parlamento toplantısına kadar kamuya açıklanmayacak.

Çoğu danışman, yıllık bütçe açığı oranının yüzde 4 veya biraz daha yüksek kalmasını talep ediyor. Çin bu yıl büyüme hedefini desteklemek için GSYİH'nin yaklaşık yüzde 4'ü oranında rekor bütçe açığı hedefi belirledi.