Çin’den İran petrolüne talep artışı: Alımlar hızlandı

Shandong eyaletindeki birçok özel rafineri, bu hafta limanlar ve tesislerdeki gümrüklü depolardan İran ham petrolünü çekmeye başladı. Kaynaklara göre, alınan bu petrolün önemli bir kısmı, yeni ithalat kotası açıklanmadan önce satın alınmıştı.

"Teapots" olarak adlandırılan özel Çin rafinerileri, genellikle daha uygun fiyatlı olduğu için İran ve Rusya'dan gelen ham petrol alımlarında başı çekiyor. Ancak yılın son çeyreğinde, mevcut kotaların tükenmesi ve yaptırımların baskısıyla alımları azaltmak zorunda kalmışlardı.

Pekin, devlet dışı rafinerilerin ithalatını sınırlamak amacıyla kota sistemini sürdürüyor. Vortexa Ltd.'ye göre, düşük işleme marjlarının etkisiyle özel rafinerilerin talebi yıl sonuna kadar zayıf kalabilir. Kurumun Çin baş analisti Emma Li, bu nedenle yaptırıma tabi ham petrolün denizde birikmeye devam edeceğini belirtti.

Genelde yıllık kota tahsisi hakkında genel bilgi paylaşan Çinli yetkililer, yıl içi kota dilimlerinin detaylarını nadiren açıklıyor. Analistlere göre son tahsisat, yaklaşık 20 özel rafineri için 7-8 milyon ton civarında gerçekleşti.