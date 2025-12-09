Altını geride bırakmıştı! Bakır fiyatları rekorun ardından geriledi

2025'te en çok kazandıran emitaların başında gelen bakır, rekor seviyelerin ardından düşüşe geçti.

BAKIR FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Altını geride bırakan bakır, Federal Rezerv (Fed) faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli tutum göstermesi ve arz koşullarına yönelik beklentilerin etkisiyle rekor seviyelerinden gerileyerek düşüş kaydetti. İşlem hacmi yoğun piyasalar, özellikle Şanghay ve Londra merkezli vadeli işlemlerde geri çekilmeye sahne oldu.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en fazla işlem gören bakır kontratı, günün ilk saatleri itibarıyla %0,58 oranında gerileyerek ton başına 91.900 yuan (12.998,77 dolar) seviyesinde fiyatlandı. Londra Metal Borsası'nda ise üç ay vadeli gösterge bakır fiyatı %0,54 düşüşle ton başına 11.572,50 dolara indi.

Bakır piyasasında maden kaynaklı tedarik problemleri ve küresel arz dağılımındaki sapmalar fiyatları etkileyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle stok akışlarının ABD'ye yönelmesi ve üretim noktasındaki aksaklıklar, arzın istikrarını tehdit etmeye devam ediyor.