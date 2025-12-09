CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de küçük işletme iyimserliği kasımda arttı

ABD'de küçük işletme iyimserliği kasımda arttı

NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi Kasım ayında 0,8 puan artarak 99,0'a yükseldi ve 52 yıllık ortalaması olan 98'in üzerinde kaldı. Endeksin 10 bileşeninden altısı arttı, üçü azaldı ve biri değişmedi.

Oluşturma Tarihi 09 Aralık 2025 14:15

Gerçek satışların daha yüksek olmasını bekleyenlerdeki artış, İyimserlik Endeksi'ndeki yükselişe en fazla katkıda bulunan unsur oldu. Belirsizlik Endeksi Ekim ayına göre 3 puan artarak 91'e yükseldi.

NFIB Baş Ekonomisti Bill Dunkelberg, "İyimserlik artmasına rağmen, küçük işletme sahipleri nitelikli işçi eksikliğinden hala hayal kırıklığı içinde. Buna rağmen daha fazla firma yakın gelecekte yeni işler yaratmayı planlıyor" dedi.

Kasım ayında ortalama satış fiyatlarını artıran sahiplerin net yüzdesi Ekim ayına göre 13 puan artarak net yüzde 34'e ulaştı. Bu, Mart 2023'ten bu yana en yüksek okuma ve anketin tarihindeki en büyük aylık sıçrama oldu.

Kasım ayında küçük işletme sahiplerinin yüzde 21'i işgücü kalitesini en önemli tek sorun olarak belirtti. Bu, 6 puanlık düşüşle Ekim ayındaki ani artışın çoğunu sildi. İşgücü kalitesi en önemli sorun olarak, ikinci sırada yer alan enflasyonun 6 puan önünde yer aldı.

Daha yüksek gerçek satış hacimleri bekleyen sahiplerin net yüzdesi Ekim ayına göre 9 puan artarak net yüzde 15'e yükseldi. Bu bileşen İyimserlik Endeksi'ndeki artışa en fazla katkıda bulundu.

Kısa vadeli kredilerde ödenen ortalama oran Kasım ayında yüzde 7,9 oldu. Bu, Ekim ayına göre 0,8 puan düşüş ve Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviye.

Kasım ayında küçük işletme sahiplerinin yüzde 64'ü tedarik zinciri aksaklıklarının işlerini bir dereceye kadar etkilediğini bildirdi. Bu, Ekim ayına göre 4 puanlık artış.

Mevsimsellikten arındırılmış olarak sahiplerin yüzde 33'ü Kasım ayında dolduramadıkları iş açıklıklarını bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Trump’tan Meksika’ya tarife tehdidi Trump'tan Meksika'ya tarife tehdidi 09 Aralık 2025 08:44
Asya borsaları Japonya hariç negatif seyrediyor Asya borsaları Japonya hariç negatif seyrediyor 09 Aralık 2025 10:26
Hazine, 33,9 milyar lira borçlandı Hazine, 33,9 milyar lira borçlandı 08 Aralık 2025 16:19
Fitch’ten 2026 uyarısı: Jeopolitik riskler yüksek! Fitch'ten 2026 uyarısı: Jeopolitik riskler yüksek! 08 Aralık 2025 14:36
Fransa’da bütçe oylaması yarın yapılacak Fransa'da bütçe oylaması yarın yapılacak 08 Aralık 2025 14:12
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 08 Aralık 2025 13:25
Almanya’da sanayi üretimi ekimde arttı Almanya'da sanayi üretimi ekimde arttı 08 Aralık 2025 13:06
UBS, 10 bin kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor UBS, 10 bin kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor 08 Aralık 2025 10:43
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 08 Aralık 2025 10:01
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 08 Aralık 2025 09:58
Brent petrol 63,72 dolar Brent petrol 63,72 dolar 08 Aralık 2025 09:39
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 08 Aralık 2025 09:30
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler