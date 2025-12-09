ABD'de küçük işletme iyimserliği kasımda arttı

Gerçek satışların daha yüksek olmasını bekleyenlerdeki artış, İyimserlik Endeksi'ndeki yükselişe en fazla katkıda bulunan unsur oldu. Belirsizlik Endeksi Ekim ayına göre 3 puan artarak 91'e yükseldi.

NFIB Baş Ekonomisti Bill Dunkelberg, "İyimserlik artmasına rağmen, küçük işletme sahipleri nitelikli işçi eksikliğinden hala hayal kırıklığı içinde. Buna rağmen daha fazla firma yakın gelecekte yeni işler yaratmayı planlıyor" dedi.

Kasım ayında ortalama satış fiyatlarını artıran sahiplerin net yüzdesi Ekim ayına göre 13 puan artarak net yüzde 34'e ulaştı. Bu, Mart 2023'ten bu yana en yüksek okuma ve anketin tarihindeki en büyük aylık sıçrama oldu.

Kasım ayında küçük işletme sahiplerinin yüzde 21'i işgücü kalitesini en önemli tek sorun olarak belirtti. Bu, 6 puanlık düşüşle Ekim ayındaki ani artışın çoğunu sildi. İşgücü kalitesi en önemli sorun olarak, ikinci sırada yer alan enflasyonun 6 puan önünde yer aldı.

Daha yüksek gerçek satış hacimleri bekleyen sahiplerin net yüzdesi Ekim ayına göre 9 puan artarak net yüzde 15'e yükseldi. Bu bileşen İyimserlik Endeksi'ndeki artışa en fazla katkıda bulundu.

Kısa vadeli kredilerde ödenen ortalama oran Kasım ayında yüzde 7,9 oldu. Bu, Ekim ayına göre 0,8 puan düşüş ve Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviye.

Kasım ayında küçük işletme sahiplerinin yüzde 64'ü tedarik zinciri aksaklıklarının işlerini bir dereceye kadar etkilediğini bildirdi. Bu, Ekim ayına göre 4 puanlık artış.

Mevsimsellikten arındırılmış olarak sahiplerin yüzde 33'ü Kasım ayında dolduramadıkları iş açıklıklarını bildirdi.