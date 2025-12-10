Almanya'da yenilenebilir enerjinin payı artacak

Almaya Enerji ve Su İdaresi Birliği (BDEW) 2025'e ilişkin elektrik üretim verilerini içeren öncü bir rapor yayımladı.

Rapora göre, 2025 sonu itibarıyla ülkede toplam elektrik üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artarak 498,9 milyar kilovatsaat, elektrik tüketiminin ise yüzde 0,4 gerileyerek 517,2 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Yıl sonunda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarının ise 2024'e göre yüzde 0,9 artarak 288,7 milyar kilovatsaate yükseleceği tahmin ediliyor.

Ülkede yıl sonu itibarıyla elektrik tüketiminin yüzde 55,8'inin yenilenebilir kaynaklardan karşılanması bekleniyor. Bu oran geçen yıl yüzde 55,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Bununla birlikte, ülkenin toplam elektrik üretimi içinde payı en yüksek yenilenebilir enerji kaynağının da rüzgar olması öngörülüyor.

Almanya, 2030'a kadar enerji sepetinin yüzde 80'ini yeşil enerjiden oluşturmayı hedefliyor.