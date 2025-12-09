Putin'den Rosneft ve Shell'in Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu ortaklığına onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, Rosneft ve Shell'in CPC'de bulunan ortak girişim hisselerine ilişkin olası anlaşmaların önü açıldı.

Rosneft-Shell Caspian Ventures ortak girişiminin CPC'de yüzde 7,5 payı bulunurken, diğer hissedarlar arasında Chevron, Eni ve Lukoil gibi uluslararası enerji şirketleri de yer alıyor.

Kazakistan petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'i 1500 kilometre uzunluğa sahip CPC hattı üzerinden gerçekleştiriliyor.

ABD Hazine Bakanlığı, 22 Ekim'de Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemişti.

Küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini yapan Lukoil, yaptırım kararının ardından 27 Ekim'de uluslararası varlıklarını satacağını duyurmuştu.

