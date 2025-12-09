VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,07 yükselişle 12.380,00 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 09 Aralık 2025 09:31

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,53 artışla 12.371,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.383,00 puandan kapandı.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,07 üzerinde 12.380,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Fed yetkililerinden gelebilecek şahin tondaki açıklamalara yönelik endişelerin sürmesiyle negatif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 seviyelerinin direnç, 12.300 ve 12.200 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

