CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de enflasyon beklentisi sabit kaldı

ABD'de enflasyon beklentisi sabit kaldı

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasım ayında değişim göstermeyerek yüzde 3,2 seviyesinde sabit kaldı.

Oluşturma Tarihi 09 Aralık 2025 09:33

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, kasım ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1200 hane halkının katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay değişmeyerek yüzde 3,2 seviyesinde seyretti.

Tüketicilerin orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri de yüzde 3 seviyesinde kaldı.

İşgücü piyasasına ilişkin beklentiler hafifçe iyileşirken, anket katılımcılarının mevcut ve gelecekteki mali durumlarıyla ilgili algı ve beklentileri daha olumsuz hale geldi.

Hane halkı gelirlerindeki artışa ilişkin beklenti kasımda 0,1 puan artışla yüzde 2,9'a çıkarken, harcamalardaki artışa ilişkin beklenti 0,2 puan artarak yüzde 5'e tırmandı.

Maliyetlere yönelik artış beklentisi, gıda için yüzde 5,9'a, benzin için yüzde 4,1'e, sağlık hizmetleri için yüzde 10,1'e, üniversite eğitimi için yüzde 8,4'e ve kira için yüzde 8,3'e yükseldi.

Sağlık harcamalarındaki beklenen değişim, Ocak 2014'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3 artmıştı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, federal hükümetin kapalı olduğu süreçte verilerin toplanamaması nedeniyle ekim ayına ilişkin TÜFE verisinin yayımlanmayacağını duyurmuştu.

Daha önce 10 Aralık'ta yayımlanması planlanan kasım ayı TÜFE verisinin ise 18 Aralık'ta açıklanacağı duyurulmuştu.

İlginizi Çekebilir
Japonya ekonomisi daraldı Japonya ekonomisi daraldı 08 Aralık 2025 08:41
Çin’in ihracatı kasım ayında beklentileri aştı Çin'in ihracatı kasım ayında beklentileri aştı 08 Aralık 2025 08:22
ABD’de tüketici kredileri ekimde beklentileri karşılamadı ABD'de tüketici kredileri ekimde beklentileri karşılamadı 06 Aralık 2025 08:22
Bakır rekor üstüne rekor kırıyor Bakır rekor üstüne rekor kırıyor 05 Aralık 2025 14:43
Airbus, üretim hızını yavaşlattı Airbus, üretim hızını yavaşlattı 05 Aralık 2025 14:35
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 05 Aralık 2025 13:28
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 05 Aralık 2025 11:36
Kripto para piyasasında gözler MSCI’nın yeni planlarında Kripto para piyasasında gözler MSCI'nın yeni planlarında 05 Aralık 2025 11:13
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor 05 Aralık 2025 10:32
Brent petrolün varili 63,03 dolar Brent petrolün varili 63,03 dolar 05 Aralık 2025 10:03
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 05 Aralık 2025 10:00
Petrolde ateşkes ve arz etkisiyle yükseliş sürüyor Petrolde ateşkes ve arz etkisiyle yükseliş sürüyor 05 Aralık 2025 09:35
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler