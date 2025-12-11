CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Hong Kong, faizi 25 baz puan indirdi

Hong Kong, faizi 25 baz puan indirdi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından ABD dolarına bağlı kur rejimi nedeniyle gösterge faizinde aynı oranda kesintiye gitti.

Oluşturma Tarihi 11 Aralık 2025 08:41

Bölgenin defakto merkez bankası niteliğindeki Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) yaptığı açıklamada, gösterge faiz oranını yüzde 4,25'ten yüzde 4'e çektiğini bildirdi.

HKMA, Fed'in faiz indirimi kararını takip ederken Hong Kong'un büyük ticari bankaları HSBC, Standart Chartered ve Bank of China'nın (Hong Kong) da kredi faizlerinde indirime gitmesi bekleniyor.

Faiz kararı, HKMA'nın bu yıl Fed'e paralel olarak yaptığı üçüncü indirim oldu. Fed, bundan önce politika faizini eylül ve ekim aylarında 25'er baz puan düşürmüş, HKMA da aynı oranda faiz indirimleri uygulamıştı.

Fed, dün politika faizini 25 baz puan düşürerek, yüzde 3,5-3,75 aralığına çekmişti.

Hong Kong dolarının 1983'te ABD doları çıpasına bağlanmasından bu yana bölge, para politikasında Fed'in adımlarını takip ediyor.

İlginizi Çekebilir
BM küresel ticarette büyüme bekliyor BM küresel ticarette büyüme bekliyor 10 Aralık 2025 08:56
Küresel borç 346 trilyon dolara ulaştı Küresel borç 346 trilyon dolara ulaştı 10 Aralık 2025 08:51
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 09 Aralık 2025 16:44
Rusya’da bütçe açığı 4,3 trilyon rubleye çıktı Rusya'da bütçe açığı 4,3 trilyon rubleye çıktı 09 Aralık 2025 15:40
Almanya’da kamu çalışanları Berlin’de uyarı grevine gidecek Almanya'da kamu çalışanları Berlin’de uyarı grevine gidecek 09 Aralık 2025 14:53
ABD’de küçük işletme iyimserliği kasımda arttı ABD'de küçük işletme iyimserliği kasımda arttı 09 Aralık 2025 14:15
AB’den Google’a soruşturma AB'den Google'a soruşturma 09 Aralık 2025 13:36
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 09 Aralık 2025 13:17
ABD’de benzin fiyatları son yılların dibine indi ABD’de benzin fiyatları son yılların dibine indi 09 Aralık 2025 11:57
Altını geride bırakmıştı! Bakır fiyatları rekorun ardından geriledi Altını geride bırakmıştı! Bakır fiyatları rekorun ardından geriledi 09 Aralık 2025 11:46
Brent petrolün varili 62,12 dolar Brent petrolün varili 62,12 dolar 09 Aralık 2025 10:59
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 09 Aralık 2025 10:13
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler