Standard Chartered’dan Bitcoin tahmininde revizyon: 500 bin dolar hedefi 2030’a ertelendi

Standard Chartered, Bitcoin’in 500 bin dolar seviyesini aşacağı öngörüsünü 2028’den 2030’a erteledi. Banka, bu tahmin güncellemesine gerekçe olarak üç temel yapısal faktöre işaret etti.

Oluşturma Tarihi 10 Aralık 2025 09:03

Standard Chartered, Bitcoin'in 500 bin dolar seviyesini aşacağı tarihe dair beklentisini 2028'den 2030'a erteledi.

Banka'nın dijital varlık araştırmaları küresel başkanı Geoffrey Kendrick, 9 Aralık'ta yatırımcılara gönderdiği notta "Piyasa hareketleri, Bitcoin tahminlerimizi yeniden gözden geçirmemize neden oldu" ifadelerine yer verdi. Bu revizyon, Bitcoin'in 6 Ekim'de gördüğü rekor seviyeden yaklaşık %40 gerileyerek 90 bin dolar düzeyine düşmesinin ardından yapıldı.

Uzmanlar, bu geri çekilmenin sert görünse de, ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinin devreye girmesinden bu yana benzer dalgalanmaların piyasa açısından olağan karşılandığını vurguluyor. Ancak Standard Chartered'ın revize ettiği zaman çizelgesi, Bitcoin'in orta vadeli seyri için daha temkinli bir yaklaşım benimsendiğine işaret ediyor.

