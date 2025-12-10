CANLI BORSA
Fransa ekonomisi son çeyrekte büyümeye hazırlanıyor

Fransa Merkez Bankası'nın yayımlanan en son işletme güven anketine göre, ülke ekonomisi yurt içi siyasi belirsizliğe rağmen sağlam sanayi faaliyeti sayesinde yılın son çeyreğinde mütevazı bir büyüme kaydetmeye hazırlanıyor.

Merkez bankası tahminlerine göre, Euro bölgesinin ikinci büyük ekonomisi dördüncü çeyrekte %0,2 büyüyecek. Bu oran, önceki üç aylık dönemdeki %0,5'lik büyümenin gerisinde kalıyor.

Bu performans, hükümetin bu yıl için beklediği %0,8'lik yıllık büyüme hedefinin tutturulmasını, hatta aşılmasını mümkün kılabilir. Ekonomi, tekrarlayan siyasi istikrarsızlık karşısında nispeten dirençli olduğunu kanıtlıyor.

Fransa, geçen yıl yapılan erken seçimde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çoğunluğu kaybetmesinden bu yana, azınlık hükümetlerinin kritik bütçe mevzuatını geçirmekte zorlandığı tekrarlayan siyasi krizlerle karşı karşıya.

Merkez bankasının, 26 Kasım - 3 Aralık arasında yaklaşık 8.500 şirketin yöneticisiyle yapılan anketi, ekonomik momentumun Kasım ayında da büyük ölçüde sanayi faaliyetinin altıncı ay üst üste uzun vadeli ortalamasının üzerinde performans göstermesiyle devam ettiğine işaret etti.

Anket, sanayideki toparlanmanın beklentilerden daha güçlü olduğunu ortaya koydu. Bu durum, bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin üretimindeki ani artıştan kaynaklanıyor.

Aynı dönemde, tarım-gıda ve otomotiv sektörlerinde canlanma belirtileri görülerek toparlanmaya yaygınlık kazandırırken, hizmetler ve inşaat sektörlerinde daha sönük eğilimler gözlendi ve bu sektörlerde çok az değişiklik kaydedildi.

