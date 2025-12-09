CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Scope Ratings'ten Türkiye için büyüme tahmini

Scope Ratings'ten Türkiye için büyüme tahmini

Scope Ratings, 2025’te küresel ekonomide ılımlı yavaşlama beklerken büyümenin dirençli kaldığını ve risklerin arttığını belirtti. Türkiye için büyüme tahmini 2025’te yüzde 4,2, 2026’da yüzde 4 olarak revize edildi. Küresel ekonomide faiz indirimleri beklense de borçlanma maliyetlerinin yüksek kalacağı ve orta vadeli görünümün “negatif” olduğu vurgulandı.

Oluşturma Tarihi 09 Aralık 2025 09:25

Scope Ratings, küresel ekonomide 2025'te beklenen ılımlı yavaşlamaya rağmen dünya ve Avrupa ekonomilerinin direnç gösterdiğini belirtti. Ancak, büyüme görünümündeki riskler arttı ve orta vadeli makroekonomik ile kredi görünümü "negatif" olarak değerlendirildi.

Türkiye için büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edildi; 2025'te %4,2, 2026'da %4,0 büyüme bekleniyor. 2027'de ise büyümenin %3,2'ye gerileyeceği ve orta vadeli büyüme potansiyelinin %3,8 olduğu hesaplandı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Küresel ekonomi tarafında 2025'te %3,3 olan büyümenin 2026'da %3,2'ye düşmesi öngörülüyor. Faiz indirimleri olsa da politika ve borçlanma maliyetlerinin pandemi öncesinin üzerinde kalacağı tahmin ediliyor. 2027 büyüme beklentisi ise %3,1 olarak açıklandı.

ABD ekonomisinin 2025'te yaklaşık %2,1 büyümesi, 2026'da ise %2,4 büyümesi bekleniyor. Çin'in 2025'te %5,0 olan resmi büyüme hedefini tutturacağı ve 2026'da %4,7 büyüyeceği öngörülüyor. Euro Bölgesi-21 için 2025 büyüme tahmini %1,5, 2026 için %1,4 olarak açıklandı. Almanya'da 2025'te %0,3, 2026'da %1,0; Fransa'da %0,9 ve %1,0; İtalya'da %0,6 ve %0,7; İspanya'da ise %2,9 ve %2,5 büyüme bekleniyor.

İngiltere'nin 2026'da %1,0, Japonya'nın %0,7 büyümesi tahmin edilirken, dünya ekonomisinin 2026'da %3,2, 2027'de %3,1 büyümesi bekleniyor.

Raporda, yüksek varlık fiyatları, özel kredi piyasalarındaki kaldıraç riskleri, uzun süre yüksek kalacak faiz oranları, korumacı ticaret politikaları ve jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomi için aşağı yönlü riskleri artırdığı vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
Piyasalar Fed haftasına karışık seyirle başladı Piyasalar Fed haftasına karışık seyirle başladı 08 Aralık 2025 09:13
Japonya ekonomisi daraldı Japonya ekonomisi daraldı 08 Aralık 2025 08:41
Çin’in ihracatı kasım ayında beklentileri aştı Çin'in ihracatı kasım ayında beklentileri aştı 08 Aralık 2025 08:22
ABD’de tüketici kredileri ekimde beklentileri karşılamadı ABD'de tüketici kredileri ekimde beklentileri karşılamadı 06 Aralık 2025 08:22
Bakır rekor üstüne rekor kırıyor Bakır rekor üstüne rekor kırıyor 05 Aralık 2025 14:43
Airbus, üretim hızını yavaşlattı Airbus, üretim hızını yavaşlattı 05 Aralık 2025 14:35
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 05 Aralık 2025 13:28
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 05 Aralık 2025 11:36
Kripto para piyasasında gözler MSCI’nın yeni planlarında Kripto para piyasasında gözler MSCI'nın yeni planlarında 05 Aralık 2025 11:13
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor 05 Aralık 2025 10:32
Brent petrolün varili 63,03 dolar Brent petrolün varili 63,03 dolar 05 Aralık 2025 10:03
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 05 Aralık 2025 10:00
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler