CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi EIA, petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti

EIA, petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak 2026 için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

Oluşturma Tarihi 10 Aralık 2025 09:46

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Aralık 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, gelecek yıl için ortalama varil fiyatının Brent petrolde 55,08 dolar, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolünde 51,42 dolar olacağı tahmin ediliyor.

Geçen ayın raporunda Brent petrolün ortalama varil fiyatı 54,92 dolar, WTI ham petrolün varil fiyatı ise 51,26 dolar olarak öngörülmüştü.

Bu yıl için de fiyat tahmininde kısmen artışa giden EIA, Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 68,91 dolar, WTI'nın 65,32 dolar olacağını hesaplıyor.

EIA, bir önceki rapora göre fiyat tahminini artırmasına rağmen gelecek yıl petrol fiyatlarının düşmeye devam edeceğini tahmin ediyor.

Rapora göre, ham petrol fiyatları, Rusya'nın petrol altyapısına yönelik artan insansız hava aracı saldırılarının ve petrol sektörüne yönelik son yaptırımların etkisine rağmen küresel petrol üretimindeki artışın baskın gelmesiyle düşüşünü sürdürecek. Küresel petrol üretimindeki yükseliş ve kış aylarında talebin azalmasının petrol stoklarındaki artışı hızlandıracağı ve gelecek aylarda ham petrol fiyatlarında daha fazla düşüşe yol açacağı tahmin ediliyor.

EIA, küresel petrol stoklarındaki artışın 2026'da günlük 2 milyon varili aşmasını bekliyor.

Öte yandan, OPEC+ politikalarının ve Çin'de devam eden stratejik stok artışlarının petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlayacağı değerlendiriliyor.

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin ise bu yıl 13 milyon 610 bin varil, gelecek yıl günlük 13 milyon 530 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük 106 milyon 180 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise 103 milyon 940 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise küresel arzın günlük 107 milyon 430 bin varile, tüketimin ise 105 milyon 170 bin varil olması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Putin’den Rosneft ve Shell’in Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu ortaklığına onay Putin'den Rosneft ve Shell'in Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu ortaklığına onay 09 Aralık 2025 09:36
ABD’de enflasyon beklentisi sabit kaldı ABD'de enflasyon beklentisi sabit kaldı 09 Aralık 2025 09:33
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 09 Aralık 2025 09:31
Scope Ratings’ten Türkiye için büyüme tahmini Scope Ratings'ten Türkiye için büyüme tahmini 09 Aralık 2025 09:25
Küresel piyasalarda Fed kaygısı: ’Şahin’ indirim beklentisi baskı oluşturuyor Küresel piyasalarda Fed kaygısı: 'Şahin' indirim beklentisi baskı oluşturuyor 09 Aralık 2025 09:16
Fransa’da ’emeklilik reformu’ krizi: Başbakan Lecornu kritik bütçe oylamasıyla karşı karşıya! Fransa’da 'emeklilik reformu' krizi: Başbakan Lecornu kritik bütçe oylamasıyla karşı karşıya! 09 Aralık 2025 09:13
Fitch Ratings: Türk bankalarının sermaye oranları zayıflayabilir Fitch Ratings: Türk bankalarının sermaye oranları zayıflayabilir 09 Aralık 2025 09:08
Avustralya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Avustralya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı 09 Aralık 2025 09:01
Kevin Hassett: FED, faiz kararı verirken verileri takip etmeli Kevin Hassett: FED, faiz kararı verirken verileri takip etmeli 09 Aralık 2025 08:59
Trump’tan Meksika’ya tarife tehdidi Trump'tan Meksika'ya tarife tehdidi 09 Aralık 2025 08:44
Asya borsaları Japonya hariç negatif seyrediyor Asya borsaları Japonya hariç negatif seyrediyor 09 Aralık 2025 10:26
Hazine, 33,9 milyar lira borçlandı Hazine, 33,9 milyar lira borçlandı 08 Aralık 2025 16:19
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler